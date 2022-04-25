Çilekte 9 farklı tarım zehri kalıntısı! Çilek en kirli gıda listesinde ilk sırada
Tam çilek mevsimi başladı derken yapılan araştırmalarda çilek "en kirli gıda" listesinin ilk sırasında yer aldı. Analiz edilen çileklerde 9 farklı tarım zehri kalıntısı bulundu. Peki bunun nedeni ne? Gelişmeleri A haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan ziraat mühendisi Ömer Demir değerlendirdi.
Çilek mevsimi başladı ve tezgahlarda renklendi. Ancak çilek son günlerde gündeme tarım zehri kalıntılarıyla geldi. Bu durum vatandaşları endişelendirdi. Peki bunun nedeni ne? Tehlikeleri neler? Tüketiciler ne yapmalı? Akıllarda soruların cevaplarını ziraat mühendisi Ömer Demir şöyle verdi:
"Şu anda meyve-sebzelerin sezonun gelmesiyle birlikte sağlıklı şekilde üretiliyor. Yeni sezon olan meyve ve sebzelerde herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Şu anda ABD bir tarım ilacından dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Geçmiş yıllarda bu sıkıntıları biz de yaşadık. Bir evladımız tarım kimyasalından hayatını kaybetti.
Bunlar bizim olmazsa olmaz ürünlerimiz bundan vazgeçemeyiz ve insanlarımız bunları tüketmeli. Çiftçilerimiz tarım kimyasallarını bakanlığın onayladığı yerlerden almalıdır. Bu noktada görev yapan uzmanlar ne kadar kullanılacağını ve nasıl kullanılacağını gösterir ve hiçbir sıkıntı çıkmaz.
Ancak bunu gayri resmi yerlerden ABD'deki internet sitelerinden alınan bu ürün insanları zehirledi. Bunları gayri resmi alırsak ve bilinçsiz kullanırsak ölüme kadar giden bir süreç olacaktır. Yeni sezon ürünlerde sıkıntı çıkmaz. İlaç kullanımına dikkat edilmeli.
Hasat zamanı, toplanma zamanını kaçırmış ve ürün çatlamaya başlamış içine tarım kimyasalı içine nüfus etmiş ürünleri tüketiciler yedi mi ölüme kadar gider. Ürünü suda yıkmadan mümkün sirkeli suda tutup ondan sonra tüketilmeli ve böylece olumsuz durumlardan kurtarmış olalım."
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