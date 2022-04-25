Çilekte 9 farklı tarım zehri kalıntısı! Çilek en kirli gıda listesinde ilk sırada

Bunlar bizim olmazsa olmaz ürünlerimiz bundan vazgeçemeyiz ve insanlarımız bunları tüketmeli. Çiftçilerimiz tarım kimyasallarını bakanlığın onayladığı yerlerden almalıdır. Bu noktada görev yapan uzmanlar ne kadar kullanılacağını ve nasıl kullanılacağını gösterir ve hiçbir sıkıntı çıkmaz.