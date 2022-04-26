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Yeni hal yasası ne getiriyor? Çalışmalarda son durum ne?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Yeni hal yasası ne getiriyor? Çalışmalarda son durum ne?

Yeni hal yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Önümüzdeki haftalarda yasanın hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki yeni hal yasası ne getirecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç değerlendirdi.

Yeni hal yasasının önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi beklenirken Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç konuya ilişkin A Haber ekranlarında detayları paylaştı.

HAL YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Aslında 2012 yılında yine bizim hükümetimiz tarafından yapılan sonra bazı düzenlemelerle genişletilen bir hal yasamız var. Ne yazık ki pandemi yıllarında gıdayı üretimi, üretimden tüketime kadar bütün alanları çok daha iyi izleyebilmemiz kayıt altına alabilmemiz vergilendirebilmemiz ayrıca bütün süreçlerini takip edebilmemizin çok daha önemli olduğu dönemler yaşadık.

ÜRÜNLERİN TAKİBİ İÇİN YENİ BİR SİSTEM GEREK

Yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında ürünlerin takip edebileceği bir sisteme ihtiyaç olduğu daha iyi sisteme ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Hal yasasının yeni şekliyle alakalı uzun zamandır ilgili bakanlıklarımızın ve alakadar olan milletvekillerimizin çalışmaları vardı. Fakat son zamanlarda bu talebin artmasıyla bu sahanın daha iyi denetlenmesi şu anda çok konuştuğumuz fahiş fiyat gibi sıkıntıların azaltılabilmesi bu alanın çok iyi denetlenebileceği bir sistem ihtiyacı ortaya çıktı.

1 LİRALIK ÜRÜN NASIL 25 LİRA OLUYOR?

Cumhurbaşkanımız da bu konunun farkında. Biz de bir an önce meclise gelmesini istiyoruz. En önemli kavram izlenebilirlik. Kabak çiftçiden 1 liraya alınıp markette nasıl 25 liraya satılıyor? Burada biz takip edeceğiz. Ürünün nereden hangi hale gittiğini, kaça paketlendiğini her şeyi göreceğiz. Bunun en önemli şeyi üreticiyi korumaktır.

AMAÇ STOKÇULUKLA MÜCADELE

Ürünün kaça alınıp satıldığını görürsek devlete de maddi katkı sağlar bu durum. Stokçuluğun da önüne geçmiş oluruz. Toplam 60 milyon ton ürünün hallere girip yapılandırılması gerekiyor. Planlı üretim yaptırabilmenin önemli yolu haller.

Yeni hal yasası ne getiriyor? YENİ HAL YASASI NE GETİRİYOR?

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