Yeni hal yasası ne getiriyor? Çalışmalarda son durum ne?

HAL YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Aslında 2012 yılında yine bizim hükümetimiz tarafından yapılan sonra bazı düzenlemelerle genişletilen bir hal yasamız var. Ne yazık ki pandemi yıllarında gıdayı üretimi, üretimden tüketime kadar bütün alanları çok daha iyi izleyebilmemiz kayıt altına alabilmemiz vergilendirebilmemiz ayrıca bütün süreçlerini takip edebilmemizin çok daha önemli olduğu dönemler yaşadık.