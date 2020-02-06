CHP’nin rant oyunu deşifre oldu! İtiraf gibi ses kaydı..

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, önceki başkan Menderes Türel döneminde gerçekleştirilen Konyaaltı sahilindeki 'Sahil Antalya Yaşam Parkı' işletme ihalesini tek taraflı iptal etti. CHP'li Muhittin Böcek'in "Konyaaltı'nı rantın değil halkın yeri yapacağız" diyerek ihaleyi iptal etmesindeki sebebin başka olduğu ise ortaya çıkan ses kaydıyla deşifre oldu.



BASINA KAPALI YAPILAN TOPLANTININ SES KAYITLARI ÇIKTI

CHP'li Böcek'in "Konyaaltı'nı rantın değil halkın yeri yapacağız" diyerek ihaleyi iptal etmesindeki niyetinin başka olduğu ise ses kaydıyla ortaya çıktı. Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer, sahildeki alt kiracılarla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ses kaydına ise SABAH ulaştı.







"HAKİMİYETİ KONTROLÜMÜZ ALTINA ALALIM"

Tuncer'in yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda "Buranın işletmesini çok önemsiyorum. Öncelikle zaman içinde belediye olarak oradaki hâkimiyeti kontrolümüz altına alalım. Başkanımız henüz bir karar vermemiş olmakla beraber, geçiş dönemini atlattıktan sonra aklında bir sistem var. İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim" dediği ortaya çıktı.İhale iptaline ilk tepki eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den geldi. Türel, böyle güzel bir projenin iptalinin izahı olmadığını ve CHP'nin intikam siyasetinin sonucu olduğunu vurguladı. Böcek'i eleştiren Türel, "Seçildikten sonra bir kez bile Konyaaltı Sahili'nde görülmediniz. Müfettişlerce sizin şikayetiniz üzerine incelemeye alınmış bir konunun sonucunu bile beklemeden attığınız adımların hesabını siz de vereceksiniz. Dolayısı ile sözleşme fesih yetkisi de başkandadır. Antalya'nın menfaatleri diyerek güya emin olduğunuz bir konuda acaba niye sözleşme iptal yazısını kendiniz imzalamadınız? Yoksa bu konuda imza atmaktan sizi alıkoyan bir korkunuz mu var?" dedi.







KARAR MAHKEMEDEN DÖNDÜ

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin tek taraflı olarak Konyaaltı Sahili Projesi İşletme İhalesini iptal kararı mahkemeye taşındı. Muhittin Böcek'in, yıllık 15 milyon lira zarar ettiklerini gerekçe gösterip işletme ihalesini iptal ettiği Konyaltı Sahili Projesi hakkında Antalya 2. İdare Mahkemesi 31 Ocak 2020'de 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Antalya'da daha önce dönemin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın 100. Yıl Stat İhalesi'ni iptal etmiş, belediye, tazminat davası sonrası firmaya yüklü miktarda tazminat ödemek durumunda kalmıştı. Danıştay, bu tazminatı dönemin meclis üyelerinin ödemesine karar vermişti.

Sabah