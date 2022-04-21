21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerle iftarda buluştu! A Haber'e özel açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerle iftarda buluştu! A Haber'e özel açıklamalar

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerle iftarda buluştu! A Haber’e özel açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da öğrencilerle yaptığı iftar sonrasında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu gençlerle yapılan iftar buluşmalarının çok anlamlı ve heyecan verici olduğunu söylerken "Türkiye'de yurt altyapıları büyük bir altyapı. 20 yıldır ilmek ilmek işlenmiş bir altyapı ve her geçen gün güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Erzurum'da kız öğrenci yurdunda öğrencilerle birlikte iftar açmasının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

ÇOK ANLAMLI VE HEYECAN VERİCİ

Bugün orucumuzu daha kısa tutmuş olduk. Gençlerimizle iftar sonrasında buluşmak çok anlamlı ve heyecan verici. Ramazan'ın ilk gününden beri yurtlarımızda bu etkinlikleri yapıyoruz.

RAMAZAN AYINDA KARDEŞLİK İKLİMİ

Yurtlarımızda çok ciddi bir altyapı var. 750 binden fazla öğrencimizi en güzel şartlarda ağırlıyoruz. Ramazan ayında bir kardeşlik iklimi var. Nereye gidersek gidelim bu kardeşlik iklimini görmek bizi mutlu ediyor.

BU ATMOSFER BÜYÜK BİR MUTLULUK

Bu atmosferi solumak büyük bir mutluluk bizim için. Bundan sonra da öğrencilerimizle olmaya devam edeceğiz. Hem tanışıyoruz hem de aramızdaki gönül bağını güçlendiriyoruz.

YURT ALTYAPIMIZI GİDEREK GÜÇLENDİRİYORUZ

Türkiye'de yurt altyapıları büyük bir altyapı. 20 yıldır ilmek ilmek işlenmiş bir altyapı ve her geçen gün güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı burs ve kredilerle farklı noktalara da taşıdık.

YURTLARI KAMPÜSÜN İÇİNE TAŞIYORUZ

Son dönemlerde yurtları kampüsün içine taşıyoruz. Bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gençler bizim en büyük ilham kaynağımız.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de BAKAN MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU A HABER'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA