Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerle iftarda buluştu! A Haber’e özel açıklamalar

BU ATMOSFER BÜYÜK BİR MUTLULUK

Bu atmosferi solumak büyük bir mutluluk bizim için. Bundan sonra da öğrencilerimizle olmaya devam edeceğiz. Hem tanışıyoruz hem de aramızdaki gönül bağını güçlendiriyoruz.

YURT ALTYAPIMIZI GİDEREK GÜÇLENDİRİYORUZ

Türkiye'de yurt altyapıları büyük bir altyapı. 20 yıldır ilmek ilmek işlenmiş bir altyapı ve her geçen gün güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı burs ve kredilerle farklı noktalara da taşıdık.