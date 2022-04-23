6’lı masa ittifakı 24 Nisan’daki toplantıda ne konuşacak? Gazeteci Hikmet Genç toplantının amacını açıkladı! Kılıçdaroğlu...

TOPLANTIDA NE KONUŞULACAK?

24 Nisan'daki toplantıda ne konuşulacak? Adayı konuşarak suyunu çıkardılar. Aday ne yapacak? 5 yıl oturacak mı? Parlamenter sisteme nasıl geçeceksiniz? Seçileceğinizi bilecek bir adaysanız neden seçilmek isteyeseniz ki? Kılıçdaroğlu "iradesine hakim biri olacak" diyor. Masa isterse aday olurum diyor. Kimse kimseyi kandırmasın.