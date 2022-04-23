6'lı masa ittifakı 24 Nisan'daki toplantıda ne konuşacak? Gazeteci Hikmet Genç toplantının amacını açıkladı! Kılıçdaroğlu...
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Millet İttifakı'nın bugün gerçekleştireceği altılı masa toplantısında ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda çok istekli olduğunu söylerken önündeki iki engeli de paylaştı. İşte detaylar...
Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç Millet İttifakı'nın 24 Nisan tarihinde yapacağı yeni toplantıya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında önemli açıklamalarda bulundu.
EN BÜYÜK PROBLEM ADAY
Millet İttifakı aslında anlaşır. Şu kanun çıkmasa daha rahat anlaşırlardı. Ama bunların en büyük problemi aday. Bunu bir türlü çözemiyorlar.
KILIÇDAROĞLU KOŞTURA KOŞTURA GELİYOR
Aday için sandığı getirin diyorlar. Ama 10 tane ihtimal var ve algı yönetmeye çalışıyorlar. O masada aday Kılıçdaroğlu. Masadaki Akşener ve HDP'yi ikna etme durumunda. Bunları ikna ederse Kılıçdaroğlu koştura koştura geliyor.
TOPLANTIDA NE KONUŞULACAK?
24 Nisan'daki toplantıda ne konuşulacak? Adayı konuşarak suyunu çıkardılar. Aday ne yapacak? 5 yıl oturacak mı? Parlamenter sisteme nasıl geçeceksiniz? Seçileceğinizi bilecek bir adaysanız neden seçilmek isteyeseniz ki? Kılıçdaroğlu "iradesine hakim biri olacak" diyor. Masa isterse aday olurum diyor. Kimse kimseyi kandırmasın.
TOPLANTININ AMACI KILIÇDAROĞLU
HDP olmazsa bu ittifak hiçbir şey yapamaz. Bu toplantılar Kılıçdaroğlu'nu kabul ettirme toplantısıdır.
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