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6'lı masa ittifakı 24 Nisan'daki toplantıda ne konuşacak? Gazeteci Hikmet Genç toplantının amacını açıkladı! Kılıçdaroğlu...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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6’lı masa ittifakı 24 Nisan’daki toplantıda ne konuşacak? Gazeteci Hikmet Genç toplantının amacını açıkladı! Kılıçdaroğlu...

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Millet İttifakı'nın bugün gerçekleştireceği altılı masa toplantısında ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda çok istekli olduğunu söylerken önündeki iki engeli de paylaştı. İşte detaylar...

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç Millet İttifakı'nın 24 Nisan tarihinde yapacağı yeni toplantıya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında önemli açıklamalarda bulundu.

EN BÜYÜK PROBLEM ADAY

Millet İttifakı aslında anlaşır. Şu kanun çıkmasa daha rahat anlaşırlardı. Ama bunların en büyük problemi aday. Bunu bir türlü çözemiyorlar.

KILIÇDAROĞLU KOŞTURA KOŞTURA GELİYOR

Aday için sandığı getirin diyorlar. Ama 10 tane ihtimal var ve algı yönetmeye çalışıyorlar. O masada aday Kılıçdaroğlu. Masadaki Akşener ve HDP'yi ikna etme durumunda. Bunları ikna ederse Kılıçdaroğlu koştura koştura geliyor.

AKŞENER BİR TOPA SOKTU ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR

Parti içinde hala kimin aday olacağını bilmiyor gibi davrananlar var. Davutoğlu ve Babacan gibi isimler asla CHP'den aday olamaz. Akşener kendini başbakanlık topuna soktu şimdi kendini oradan çıkartmak istiyor.

TOPLANTIDA NE KONUŞULACAK?

24 Nisan'daki toplantıda ne konuşulacak? Adayı konuşarak suyunu çıkardılar. Aday ne yapacak? 5 yıl oturacak mı? Parlamenter sisteme nasıl geçeceksiniz? Seçileceğinizi bilecek bir adaysanız neden seçilmek isteyeseniz ki? Kılıçdaroğlu "iradesine hakim biri olacak" diyor. Masa isterse aday olurum diyor. Kimse kimseyi kandırmasın.

TOPLANTININ AMACI KILIÇDAROĞLU

HDP olmazsa bu ittifak hiçbir şey yapamaz. Bu toplantılar Kılıçdaroğlu'nu kabul ettirme toplantısıdır.

6’lı masa ittifakı 24 Nisan’daki toplantıda ne konuşacak? 6'LI MASA İTTİFAKI 24 NİSAN'DAKİ TOPLANTIDA NE KONUŞACAK?

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