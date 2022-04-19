Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor! Ege ve Akdeniz’de yüzde 300’ü aşan fiyat artışı... İstanbul’un yıldızı Şile
Yazlık evlerin hem kira hem de satış fiyatları uçuşa geçince Ege ve Akdeniz sahillerinde artış oranları yüzde 300'ü aştı. Kimi bölgelerde aylık kiralar satış fiyatlarını yakalamaya başladı. Yazlıklardaki fahiş fiyat artışına, pandemi sürecinde "müstakil evde tatil" talebi neden oldu.
Ege ve Akdeniz sahillerinde yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor.
Pandemi süreci "doğada yaşamı" ön plana çıkardı. Kalabalık otel yerine "müstakil tatil" tercihi Türkiye'nin batısındaki ev fiyatlarının artmasına neden oldu. Son 2 yılda popüler tatil beldelerinde konut fiyat artışı 300'ü aştı.
En çok artış yüzde 342 ile Datça'da gerçekleşti. Datça'yı yüzde 315 ile Kuşadası, yüzde 312 ile Şile ve yüzde 310 ile Bodrum takip etti.
Datça'da metrekare fiyatı 22 bin lira civarında.
2022 Mart itibarıyla konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler, ortalama 33 bin 501 lira ile Çeşme, 30 bin 356 lira ile Bodrum oldu.
Metrekare satış fiyatı diğer ilçelerde şöyle; Urla'da 22 bin, Marmaris'te 18 bin, Fethiye'de 14 bin, Kaş'ta 25 bin, Kemer'de 17 bin, Alanya'da 13 bin, Foça'da 14 bin, Bozcaada'da 25 bin lira.
Ve İstanbul... İstanbul'un parlayan yıldızı ise Şile.
Pandemi sürecinde yani son 2 yılda Şile'de yazlık ev fiyatları yüzde 312 arttı, Şile'de bir yazlığım olsun diyenlere metrekare satış fiyatı 15 bin 784 lira.
Gayrımenkul uzmanı Sühran Aras, Şile'nin İstanbul'un yanı başındaki kaçış rotası olmasının fiyatlara yansıdığını söyledi.
Pandemi döneminde Ege ve Akdeniz bölgesine göçün yanı sıra "müstakil tatil" talebi konuttaki arz - talep arasındaki makası açtı. Uzmanlar fiyat artışının süreceğini söylüyor.
Rusya - Ukrayna bölgesinden ilgi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor.
Satılık ev yanı sıra kiralık yazlık fiyatları da hayli yüksek. Kiralar 30 bin liradan başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor.
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