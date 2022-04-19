Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor! Ege ve Akdeniz’de yüzde 300’ü aşan fiyat artışı... İstanbul’un yıldızı Şile

Pandemi süreci "doğada yaşamı" ön plana çıkardı. Kalabalık otel yerine "müstakil tatil" tercihi Türkiye'nin batısındaki ev fiyatlarının artmasına neden oldu. Son 2 yılda popüler tatil beldelerinde konut fiyat artışı 300'ü aştı.

En çok artış yüzde 342 ile Datça'da gerçekleşti. Datça'yı yüzde 315 ile Kuşadası, yüzde 312 ile Şile ve yüzde 310 ile Bodrum takip etti.