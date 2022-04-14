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Tatil planı yapanlar dikkat! Yazlık ev kiraları uçtu... Uygun bölgeler nereler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Tatil planı yapanlar dikkat! Yazlık ev kiraları uçtu... Uygun bölgeler nereler?

Son dakika haberi... Yazlık ev kiralamak isteyenler arayışta. Ancak talep edilen abartılı rakamlar dikkat çekiyor. Peki fiyatlar nasıl? Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye'de yazlık fiyatları ne kadar? TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Yaz sezonu yaklaşırken, tatilciler yazlık bölgelerde sezonluk ya da aylık ev arayışına başladı.

Spekülasyonlarla Bodrum'da ortalama konut kirası 30 bin liraya, lüks sitelerde 100 bin euro ila 250 bin euroya fırladı.

Milas'ta ortalama kira 16 bin 500, Marmaris'te 10 bin, Fethiye'de ise 6 bin lira olarak gözlemleniyor.

Çeşme ve Alaçatı'da aylık daire kiraları 6-7 bin liradan başlarken, villalarda 150 bin liraya kadar çıkıyor.

Kiraların fahiş arttığı Antalya Kemer'de ortalama kira 13 bin lirayı, Alanya'da 8 bin 500 lirayı buluyor.

Kaş'ta gecelik villa kirası için 4 bin lirayı gözden çıkarmak gerekirken, Ayvalık'ta villa kiralamanın aylık bedeli 20 bin liradan başlıyor.

TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

FİYATLAR ARTACAK MI?

Geçtiğimi yıl itibariyle pandemi kaynaklı olarak yazlıklarda fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Bodrum, Çeşme bunların başını çekiyordu. Aynı trendi 2022 yılında da görüyor olacakmışız gibi piyasa göstergeleri.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

Bunun da birkaç sebebi var. İlki sezon açıldı artık insanlar yaz tatili için planlama yapmaya başladılar. İkincisi pandemi kaynaklı olarak yeni bir keşfedilmiş tatil planı çıktı karşımıza. İnsanlar artık uzaktan çalışma modeliyle yaz aylarını belli bir bölgede uzunca süre geçirebiliyorlar. Eskiden otelde 5 günlüğüne tatil alırken artık ağırlık olarak bir ev kiralamak şeklinde çalışma düzenlerini kurabiliyorlar. Birçok hizmet sektörü oyuncusu da bunu destekliyor.

Üçüncü tarafta da otel maliyetleri var. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasındaki fiyat farkı TL bazında oldukça fazla. Böyle olunca insanlar yaz tatili tercihlerini yaparken ev fiyatlarıyla otel fiyatlarını kıyaslamaya başladılar. Hangisi daha makul geliyorsa kişiler ona yönelik olarak tatil planlarını yapıyorlar. Yazlık bölgelerdeki fiyatlar geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da artış trendiyle açılmış gözüküyor.

HANGİ NOKTALAR UYGUN?

Bodrum çok ayrışıyor. Artık Bodrum'un özellikle bazı bölgeleri çok üst gelir grubuna yönelik hale gelmiş durumda. İkinci sırada gelen Çeşme. Tamamen perspektifini üst gelir grubuna döndürmüş durumda.

Onun dışında Kuşadası, Aydın, Marmaris bu tarz bölgelerde belki biraz Kaş ama orada da son 2 yıldır ciddi fiyat artışları görüyoruz. Buralarda daha makul bütçeli evlerle karşılaşmanız daha mümkün. İşte Kalkan buna örnek.

Tatil planı yapanlar dikkat! TATİL PLANI YAPANLAR DİKKAT!

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