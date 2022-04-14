Tatil planı yapanlar dikkat! Yazlık ev kiraları uçtu... Uygun bölgeler nereler?

FİYATLAR ARTACAK MI?

Geçtiğimi yıl itibariyle pandemi kaynaklı olarak yazlıklarda fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Bodrum, Çeşme bunların başını çekiyordu. Aynı trendi 2022 yılında da görüyor olacakmışız gibi piyasa göstergeleri.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

Bunun da birkaç sebebi var. İlki sezon açıldı artık insanlar yaz tatili için planlama yapmaya başladılar. İkincisi pandemi kaynaklı olarak yeni bir keşfedilmiş tatil planı çıktı karşımıza. İnsanlar artık uzaktan çalışma modeliyle yaz aylarını belli bir bölgede uzunca süre geçirebiliyorlar. Eskiden otelde 5 günlüğüne tatil alırken artık ağırlık olarak bir ev kiralamak şeklinde çalışma düzenlerini kurabiliyorlar. Birçok hizmet sektörü oyuncusu da bunu destekliyor.