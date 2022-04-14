Tatil planı yapanlar dikkat! Yazlık ev kiraları uçtu... Uygun bölgeler nereler?
Son dakika haberi... Yazlık ev kiralamak isteyenler arayışta. Ancak talep edilen abartılı rakamlar dikkat çekiyor. Peki fiyatlar nasıl? Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye'de yazlık fiyatları ne kadar? TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Yaz sezonu yaklaşırken, tatilciler yazlık bölgelerde sezonluk ya da aylık ev arayışına başladı.
Spekülasyonlarla Bodrum'da ortalama konut kirası 30 bin liraya, lüks sitelerde 100 bin euro ila 250 bin euroya fırladı.
Milas'ta ortalama kira 16 bin 500, Marmaris'te 10 bin, Fethiye'de ise 6 bin lira olarak gözlemleniyor.
Çeşme ve Alaçatı'da aylık daire kiraları 6-7 bin liradan başlarken, villalarda 150 bin liraya kadar çıkıyor.
Kiraların fahiş arttığı Antalya Kemer'de ortalama kira 13 bin lirayı, Alanya'da 8 bin 500 lirayı buluyor.
Kaş'ta gecelik villa kirası için 4 bin lirayı gözden çıkarmak gerekirken, Ayvalık'ta villa kiralamanın aylık bedeli 20 bin liradan başlıyor.
TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
FİYATLAR ARTACAK MI?
Geçtiğimi yıl itibariyle pandemi kaynaklı olarak yazlıklarda fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Bodrum, Çeşme bunların başını çekiyordu. Aynı trendi 2022 yılında da görüyor olacakmışız gibi piyasa göstergeleri.
FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?
Bunun da birkaç sebebi var. İlki sezon açıldı artık insanlar yaz tatili için planlama yapmaya başladılar. İkincisi pandemi kaynaklı olarak yeni bir keşfedilmiş tatil planı çıktı karşımıza. İnsanlar artık uzaktan çalışma modeliyle yaz aylarını belli bir bölgede uzunca süre geçirebiliyorlar. Eskiden otelde 5 günlüğüne tatil alırken artık ağırlık olarak bir ev kiralamak şeklinde çalışma düzenlerini kurabiliyorlar. Birçok hizmet sektörü oyuncusu da bunu destekliyor.
Üçüncü tarafta da otel maliyetleri var. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasındaki fiyat farkı TL bazında oldukça fazla. Böyle olunca insanlar yaz tatili tercihlerini yaparken ev fiyatlarıyla otel fiyatlarını kıyaslamaya başladılar. Hangisi daha makul geliyorsa kişiler ona yönelik olarak tatil planlarını yapıyorlar. Yazlık bölgelerdeki fiyatlar geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da artış trendiyle açılmış gözüküyor.
HANGİ NOKTALAR UYGUN?
Bodrum çok ayrışıyor. Artık Bodrum'un özellikle bazı bölgeleri çok üst gelir grubuna yönelik hale gelmiş durumda. İkinci sırada gelen Çeşme. Tamamen perspektifini üst gelir grubuna döndürmüş durumda.
Onun dışında Kuşadası, Aydın, Marmaris bu tarz bölgelerde belki biraz Kaş ama orada da son 2 yıldır ciddi fiyat artışları görüyoruz. Buralarda daha makul bütçeli evlerle karşılaşmanız daha mümkün. İşte Kalkan buna örnek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?
- MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?
- MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?
- MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
- ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor... Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? TOKİ indirim kampanyası son tarih belli mi?
- MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
- Emekli bayram ikramiyesi 1.500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Tarih açıklamaları...
- Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...
- Fındık destekleme ne zaman verilecek 2022? Fındık destekleme 2022 dönüm parası yattı mı? Ödeme tarihleri...