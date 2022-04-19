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Haberler Özel Haber Haberleri 28 Şubat İttifakı 'Matruşka İttifakı' oldu! Joe Biden'ın planı yasa değişikliği ile bozuldu! Dr. Eray Güçlüer A Haber'de yorumladı

28 Şubat İttifakı 'Matruşka İttifakı' oldu! Joe Biden'ın planı yasa değişikliği ile bozuldu! Dr. Eray Güçlüer A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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28 Şubat İttifakı ’Matruşka İttifakı’ oldu! Joe Biden’ın planı yasa değişikliği ile bozuldu! Dr. Eray Güçlüer A Haber’de yorumladı

Dr. Eray Güçlüer, Millet İttifakı'nda yaşanan yeni ittifak oluşumu krizine ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Güçlüer, oluşturulan yeni seçim yasası ile CHP ve İYİ Parti'nin diğer küçük partilere ihtiyacının azaldığını söylerken "Joe Biden'ın planı aslında bu değişen yasa ile bozuluyor." dedi. Ayrıca Güçlüer "28 Şubat ittifakı Matruşka ittifakına döndü." ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Dr. Eray Güçlüer, Millet İttifakı'nda yaşanan aday krizi ve yeni ittifak ihtimallerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DEVA PARTİLİ BİRİ HANGİSİNDEN ADAY OLACAK?

6'lı ittifakta 2 ayrı liste oluşturulacak. Burada Deva Partili bir ismin CHP listesinden aday olması gerekecek. O kişi diyecek ki "Ben CHP'den istemiyorum, İYİ Parti listesinden girmek istiyorum." O zaman ne yapacaksınız?

BÜYÜK PARTİLERİN KÜÇÜKLERE İHTİYACI KALMADI

DP, Gelecek Saadet ve Deva'nın büyük bir oy potansiyeli de yok. Yeni seçim kanunuyla CHP ve İYİ Parti'nin DEVA, Gelecek, Saadet Partisi gibi partilere ihtiyacı kalmadı.

JOE BIDEN'IN PLANINI YASA BOZDU

Joe Biden'ın planı aslında bu değişen yasa ile bozuluyor. Seçim kanunu sonrası söylemler değişti. Bazı partiler daha özgüvenli olmaya başladı. Arka planda bir şeyler oluyor ama henüz anlamadık.

MATRUŞKA İTTİFAKI'NA DÖNDÜ

Bu partiler bir aday çıkartabilirler mi gerçekten zor duruyor. İttifak içinde bir ittifak doğabilecek gibi duruyor. 28 Şubat ittifakı "Matruşka ittifakı"na döndü.

Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor?

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