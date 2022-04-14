Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar A Haber’de: Rus askeri Kiev’de yenildi

İşte o açıklamalardan satır başları;

UKRAYNA'NIN DOĞUSU ZOR DURUMDA

Ukrayna'da Rusya ile savaş devam ediyor. Rusya imha etmeye bomba atmaya havadan bombardıman altında tutmaya devam ediyor. Bugün ise Ukrayna'nın doğ bölgesi zor bir durumda. Mariupol'de yoğun çatışmalar var. Herson ve Harkiv bölgesinde durum çok zur.

Rusya Ukrayna'yı işgal edemedi. Onun için onların amacı farklı.

Rusya'nın hedefi Donetsk ve Luhansk'ı almak.

Rus askeri Kiev'de yenildi. Rusya Ukrayna'nın tamamını istiyor. Kiev'i ele geçirmekten vazgeçmedi.

MARIUPOL'DE SON DURUM NE?

İnsanlar günlerdir sığınaktan çıkmadı. Rusya'nın yaptığı Orta Çağ barbarlığı. Bucha ve İrpin yok edildi. 21. Yüzyılda vahşeti yaşadık.