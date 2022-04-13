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Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası! Meral Akşener Mansur Yavaş ile ne konuştu? Küresel güçlerin adayı kim? Mahmut Övür yorumladı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası! Meral Akşener Mansur Yavaş ile ne konuştu? Küresel güçlerin adayı kim? Mahmut Övür yorumladı

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmeye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Yavaş'ın 2023 seçimlerinde adaylık konusunda istekli olduğunu Akşener'e söylediğini belirten Övür, Akşener'in İmamoğlu'nun adaylığını istediğini ifade etti. Övür ayrıca İmamoğlu için "Küresel güçlerin adayı" ifadesini kullandı.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmenin detaylarını paylaştı. Övür ayrıca Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde adayının kim olacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Ümit Özdağ bence akıllı bir çıkış yaptı. İşi ırkçılığa kadar götürebilecek siyasi bir aktör ve bu rolü üstlendi. 28 Şubat ittifakını zora sokan bir çıkıştı. Bence bu çıkışın sebebi Millet ittifakı içindeki rahatsızlığı biliyor.

AKŞENER'İN İMAMOĞLU'NA BİR YAKINLIĞI VAR

Kemal Bey'i 6 partiden hiçbiri istemiyor. Kim tartışılıyor? İmamoğlu ve Yavaş tartışılıyor. Şimdi içeride de iki aday arasında ayrılıklar başladı. Akşener'in İmamoğlu'na bir yakınlığı var. Ama ittifak içinde git geller yaşanıyor.

NE BAŞARISI VAR MANSUR YAVAŞ'IN?

6-7 siyasi aktör yanyana geldi ama bir kişi de çıkıp 'ben adayım' diyemiyor. Mansur Yavaş deniyor. Ne başarısı var Mansur Yavaş'ın? Türkiye'nin temel meseleleri hakkında neler düşünüyor Mansur Yavaş?

AKŞENER-YAVAŞ GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?

Meral Akşener ile Mansur Yavaş görüşmesinde, Yavaş'ın "Kamuoyu oylamalarında ben daha önde çıkıyorum. Benim adaylığımın ne mahsuru var? Neden aday olmayayım?" demiş.

KÜRESEL GÜÇLERİN ADAYI İMAMOĞLU

İmamoğlu'nun da nasıl hazırlık yaptığını biliyoruz. Kemal Bey'in adaylığını kabul ettiğini söyledi ama ABD'lilerin de açıklamaları var. Küresel güçlerin adayı İmamoğlu gibi gözüküyor. Burada ittifak bölünebilir ve yeni adaylar çıkabilir.

KILIÇDAROĞLU'NU BİR DAKİKADA İTİBARSIZLAŞTIRABİLİRLER

Kemal Bey'i bence aday olarak göstermeyecekler ve onu bir dakikada itibarsızlaştırabilirler.

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Akşener Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı

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