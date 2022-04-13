Kulislerde bomba 2023 adayı iddiası! Meral Akşener Mansur Yavaş ile ne konuştu? Küresel güçlerin adayı kim? Mahmut Övür yorumladı

KÜRESEL GÜÇLERİN ADAYI İMAMOĞLU

İmamoğlu'nun da nasıl hazırlık yaptığını biliyoruz. Kemal Bey'in adaylığını kabul ettiğini söyledi ama ABD'lilerin de açıklamaları var. Küresel güçlerin adayı İmamoğlu gibi gözüküyor. Burada ittifak bölünebilir ve yeni adaylar çıkabilir.