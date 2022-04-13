A Haber ekibi Ukrayna’da! Bucha’da bulunan toplu mezarlar açılıyor

Kilisenin arka tarafında bulunan mezar bugün bir daha açıldı. Bölgede yoğun bir çalışma devam ediyor. Toplu mezarda 65-67 tane cenaze olduğu düşünülüyor. Toplu olarak gömülen cenazeler o noktadan çıkarılıyor. Tespit çalışması yapılacak ve cenazeler ailelere teslim edilecek.