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A Haber ekibi Ukrayna'da! Bucha'da bulunan toplu mezarlar açılıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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A Haber ekibi Ukrayna’da! Bucha’da bulunan toplu mezarlar açılıyor

Rus güçlerinin Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından, Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasındaki sivil ölümler ve toplu mezarlar tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Kentteki bir kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardaki cansız bedenler de çıkarılmaya başlandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Şükrü Can Çankaya da Bucha'daki son durumu görüntüledi.

Mert Hacıalioğlu'nun bölgeden aktardıkları:

"Rusya ve Ukrayna savaşının en kanlı görüntüleri Bucha'da kayda geçmişti. Kentte birçok sivil yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sivillerle ilgili Bucha'da toplu mezarlar bulunmuştu. Kilisenin çevresinde de toplu bir mezar vardı.

Kilisenin arka tarafında bulunan mezar bugün bir daha açıldı. Bölgede yoğun bir çalışma devam ediyor. Toplu mezarda 65-67 tane cenaze olduğu düşünülüyor. Toplu olarak gömülen cenazeler o noktadan çıkarılıyor. Tespit çalışması yapılacak ve cenazeler ailelere teslim edilecek.

Cenazelerin tesliminin ardında aileler istedikleri yere defin işlemi yapabilecek. Savaşta 49. gün yaşanırken Ukrayna'nın güney ve güneydoğusunda çatışmalar ve operasyonlar devam ediyor. Kuzey de ise savaştan geriye kalan yıkım ve ölü bedenler mevcut. Bucha onlarca sivilin bulunduğu bir noktaydı.

Bu toplu mezarı daha önce ekrana taşımıştık. Şimdi ise o toplu mezardaki cenazeler tek tek çıkarılıyor. Çıkarılan cenazeler için önce tespit çalışmaları yapılıyor. Buraya Hostomel'den de sivillerin buraya geldiği biliniyor.

Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden beri 1892 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği Kiev ve çevresinde halen daha mezarlar bulunuyor. Ruslar tarafından farklı noktalara gömülen cenazeler bulunuyor."

A Haber görüntüledi! Toplu mezarlar açılıyor A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! TOPLU MEZARLAR AÇILIYOR
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