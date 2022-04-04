Millet İttifakı’nda adaylık krizi büyüyor! Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığına veto! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

HAYIR OLMAZ DİYE BİR DURUM YOK

Meral Akşener'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: "Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu."

KILIÇDAROĞLU VETO ETMİŞTİ

Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" demişti.