Millet İttifakı'nda adaylık krizi büyüyor! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üstü kapalı şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlığı görevlerine devam edecekler" dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeşil ışık yaktı. Akşener "İkisinin de adaylığına 'hayır' diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı programda 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayına yönelik sorulan soruya yanıt verdi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Akşener'e, "Sayın Kılıçdaroğlu seçilebilir mi sizce?" diye soruldu.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA TEPKİLERİ NE OLUR?
İttifakın üzerinde anlaştığı bir aday olması halinde saygı duyacaklarını belirten Akşener, "Herkesin üzerinde anlaştığı bir aday neden seçilemesin? Herkesin çalışabileceği, üzerinde anlaştığı bir aday seçilebilir." dedi.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ ADAY OLUR MU?
İmamoğlu ve Yavaş'ın popüleritesine saygı duyduğunu belirten Akşener, "Bu iki arkadaşımızın adaylığı için bizim 'Hayır' gibi bir tavrımız yok." şeklinde konuştu.
HAYIR OLMAZ DİYE BİR DURUM YOK
Meral Akşener'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: "Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu."
KILIÇDAROĞLU VETO ETMİŞTİ
Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
- Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
- Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...
- SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?
- HAKİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- e.okul.meb.gov.tr: E Okul VBS öğrenci girişi! MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?
- Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?