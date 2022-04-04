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Millet İttifakı'nda adaylık krizi büyüyor! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Millet İttifakı’nda adaylık krizi büyüyor! Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığına veto! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üstü kapalı şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlığı görevlerine devam edecekler" dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeşil ışık yaktı. Akşener "İkisinin de adaylığına 'hayır' diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı programda 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayına yönelik sorulan soruya yanıt verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Akşener'e, "Sayın Kılıçdaroğlu seçilebilir mi sizce?" diye soruldu.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA TEPKİLERİ NE OLUR?

İttifakın üzerinde anlaştığı bir aday olması halinde saygı duyacaklarını belirten Akşener, "Herkesin üzerinde anlaştığı bir aday neden seçilemesin? Herkesin çalışabileceği, üzerinde anlaştığı bir aday seçilebilir." dedi.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ ADAY OLUR MU?

İmamoğlu ve Yavaş'ın popüleritesine saygı duyduğunu belirten Akşener, "Bu iki arkadaşımızın adaylığı için bizim 'Hayır' gibi bir tavrımız yok." şeklinde konuştu.

HAYIR OLMAZ DİYE BİR DURUM YOK

Meral Akşener'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: "Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu."

KILIÇDAROĞLU VETO ETMİŞTİ

Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" demişti.

Millet İttifakı’nda adaylık krizi büyüyor MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAYLIK KRİZİ BÜYÜYOR
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın kapılarını kapattı

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