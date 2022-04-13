Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş! Antalya halinde fiyatlar bir haftada yarı yarıya düştü

Pembe domates 14 lira civarına kadar geldi, sofra domates fiyatları ise 8 liraya kadar geriledi. 20-25 gün önce domates fiyatlarında halde 25 liraları gördük. Şu anda gözle görülür bir düşüş var. Bu sene seralarda don nöbetleri de tutuldu. Zor bir kış dönemi gördük. Haliyle bunların maliyetleri çiftçiye yansıdı.