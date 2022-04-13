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Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş! Antalya halinde fiyatlar bir haftada yarı yarıya düştü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş! Antalya halinde fiyatlar bir haftada yarı yarıya düştü

Türkiye'nin birçok noktasına sebze ve meyvenin gönderildiği Antalya halinde fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü. Fiyatların çıkmasında ve düşmesinde etkiler ne oldu? Halde son fiyatlar ne? Pazara hangi ürün, kaç liradan gönderiliyor? Ürün fiyatlarını etkileyen faktörler ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli'nin konuğu olan hal esnafı İsmail Samanlı değerlendirdi.

Geçtiğimiz haftalara göre Antalya halinde fiyatlar düşmeye başladı. Fiyatların düşmesinin en önemli nedenlerinden biri de bölgede hava sıcaklığının artması olarak görünüyor. Havanın soğuk olması ve rekoltenin düşük olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu belirten hal esnafı İsmail Samanlı, "Havaların ısınması, rekoltenin artmasıyla fiyatlar düşmeye başladı." dedi.

Hal esnafı İsmail Samanlı'nın öne çıkan sözleri:

"Seralarda tonajlar arttı, ürün bolluğu arttı fiyatlar düşüşte. Sivri biber şu anda 20 lira bandında. İhracatçıya göre bu fiyat değişiyor. Bu fiyat aşağıya doğru inmeye başladı. Kapya biber fiyatları da 17 lira bandına geldi.

Pembe domates 14 lira civarına kadar geldi, sofra domates fiyatları ise 8 liraya kadar geriledi. 20-25 gün önce domates fiyatlarında halde 25 liraları gördük. Şu anda gözle görülür bir düşüş var. Bu sene seralarda don nöbetleri de tutuldu. Zor bir kış dönemi gördük. Haliyle bunların maliyetleri çiftçiye yansıdı.

Seralarda bu dönemde 2 ay soba yakıldı. Ürünlerin üşümemesi ve donmaması için çiftçiler gece gündüz nöbet tuttu. Antalya hem Türkiye'ye hem de dünyaya ulaşan bir nokta. İhracatçılar ürünlerini buradan alıyorlar. İhracatta piyasanın üzerinde bir fiyat oluşuyor.

20 liraya kadar çıkan salatalık fiyatları ise şu anda 7 liraya kadar düştü. Halde 25 liraya kadar çıkan patlıcanın fiyatları şu anda 11'e kadar düştü. Bu fiyatlar daha da düşecektir."

Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş! SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
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