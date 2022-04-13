Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş! Antalya halinde fiyatlar bir haftada yarı yarıya düştü
Türkiye'nin birçok noktasına sebze ve meyvenin gönderildiği Antalya halinde fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü. Fiyatların çıkmasında ve düşmesinde etkiler ne oldu? Halde son fiyatlar ne? Pazara hangi ürün, kaç liradan gönderiliyor? Ürün fiyatlarını etkileyen faktörler ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli'nin konuğu olan hal esnafı İsmail Samanlı değerlendirdi.
Geçtiğimiz haftalara göre Antalya halinde fiyatlar düşmeye başladı. Fiyatların düşmesinin en önemli nedenlerinden biri de bölgede hava sıcaklığının artması olarak görünüyor. Havanın soğuk olması ve rekoltenin düşük olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu belirten hal esnafı İsmail Samanlı, "Havaların ısınması, rekoltenin artmasıyla fiyatlar düşmeye başladı." dedi.
Hal esnafı İsmail Samanlı'nın öne çıkan sözleri:
"Seralarda tonajlar arttı, ürün bolluğu arttı fiyatlar düşüşte. Sivri biber şu anda 20 lira bandında. İhracatçıya göre bu fiyat değişiyor. Bu fiyat aşağıya doğru inmeye başladı. Kapya biber fiyatları da 17 lira bandına geldi.
Pembe domates 14 lira civarına kadar geldi, sofra domates fiyatları ise 8 liraya kadar geriledi. 20-25 gün önce domates fiyatlarında halde 25 liraları gördük. Şu anda gözle görülür bir düşüş var. Bu sene seralarda don nöbetleri de tutuldu. Zor bir kış dönemi gördük. Haliyle bunların maliyetleri çiftçiye yansıdı.
Seralarda bu dönemde 2 ay soba yakıldı. Ürünlerin üşümemesi ve donmaması için çiftçiler gece gündüz nöbet tuttu. Antalya hem Türkiye'ye hem de dünyaya ulaşan bir nokta. İhracatçılar ürünlerini buradan alıyorlar. İhracatta piyasanın üzerinde bir fiyat oluşuyor.
20 liraya kadar çıkan salatalık fiyatları ise şu anda 7 liraya kadar düştü. Halde 25 liraya kadar çıkan patlıcanın fiyatları şu anda 11'e kadar düştü. Bu fiyatlar daha da düşecektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
- MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
- ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
- 2022 TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? TUS kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu? Tercihler...
- Survivor bugün kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- 300-400-600 TL para yardımı! T.C. kimlik numarasıyla başvurulabilir! Ödemeler PTT üzerinden...
- 2022 EGM-PA bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvurusu ne zaman, şartlar neler, kılavuz yayımlandı mı?
- A101 iPhone 13 geldi mi, ne zaman gelecek? A101 2.000 TL indirimli iPhone 13 - iPhone 13 Pro satışı başladı mı? Aktüel fiyatı...
- "Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir" 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...