ABD'li Kongre üyesi William R. Keating'den flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması: Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük
Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturuma başkanlık eden ABD Kongre Üyesi William R. Keating, "İBB Başkanı ile görüştük. Bu oynamamız gereken bir kart" diyerek, "Türkiye’nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul’da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD'nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek" başlıklı bir oturum düzenledi.
Toplantıya başkanlık eden William R. Keating, Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüklerini söyledi.
Dış İlişkiler Komitesi'nin alt komitelerinden birinin başkanlığını da yapan Keating'in sözleri, İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar krizi sırasında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yaptığı gizli görüşmeyle birlikte düşünüldüğünde, "Başka görüşmeler de mi var?" sorusunu akıllara getirdi. İmamoğlu, Türkiye'nin yönünün NATO ve Batı olması gerektiği konusunda defalarca görüş belirtmişti.
"DAHA FAZLA BEKLEYEMEYİZ, ONLARI BUNUN İÇİNE ÇEKMELİYİZ"
Beş dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye'nin hizadan çıkmasına ayıran ABD'li parlamenter Keating, Türkiye'nin ABD'yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:
"Rusya'yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."
"İBB BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK, TÜRKİYE'NİN BU NOKTAYA GELMESİ İÇİN BEKLEYEMEYİZ"
"ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?" diyen Keating, sözlerine şöyle devam etti:
"İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."
KEATİNG KİMDİR?
William Richard Keating, 2013'ten beri Demokrat Parti'nin Massachusetts'ten Temsilciler Meclisi Üyesi. 1985-1999 yılları arasında Amerikan Senatosu'nda da görev yapan Keating, 1999-2011 yılları arasında Norfolk bölge savcılığı görevini yürüttü. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olan Keating, Afganistan, Pakistan ve Irak'a gönderilen meclis heyetlerinde yer aldı.
Keating, geçmişten bugüne Türkiye'ye karşı çıkışlarıyla sık sık gündeme geldi. 20 Kasım 2013'te ise Dış İlişkiler Komitesi'nin üyesi olduğu alt komitesinde Heybeliada'daki ruhban okulunun "koşulsuz olarak veya gecikmeksizin açılmasına" yönelik karar tasarısının kabul edilmesine öncülük etti. Ayrıca Obama hükümetinin insan hakları konusunda Erdoğan'a daha fazla baskı yapması için de girişimlerde bulundu.
Keating, Ocak 2014'te FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili polislerin görevden alınmasından endişe duyduğunu belirterek "Türk hükümetine, yolsuzluk soruşturmasında veya haksızlık iddiasıyla başlatılan tüm diğer soruşturmalarda şeffaf ve tarafsız yargı ilkelerine uyması çağrısında bulunuyorum." demişti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, 13 Kasım 2019'da FETÖ'cü Enes Kanter ile boy gösterdi.
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