Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! En düşün emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Öte yandan emekliler için zam ayı yaklaşıyor. 3 aylık enflasyon zaten belli olmuştu. Burada rakam yüzde 22,81 oldu. Merkez Bankası, piyasa oyuncularıyla yani ekonomistlerle bir anket yapıyor. O anketten çıkan sonuç 6 aylık yüzde 34,62 oldu. Biz de bu rakam üzerinden hesaplamalar yaptık. Burada anketten çıkan sonuç rakama yakın oluyor.