Emeklinin temmuz zammı belli oluyor! En düşün emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Emekliler, memur emeklisi ve 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Peki zamlar nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"Kabine bugün toplanacak ama buradan beklenti şu anda ikramiyelerle ilgili. İkramiyenin 1,500 TL olacağı yönündeki hesaplamalar kuvvetlenmeye başladı. Orada bir yasal değişiklik yapılacak. Yasayla artık bundan sonra her yıl enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Böylece ikramiye artacak mı tartışmaları sona erecek. Her yıl enflasyona göre artış olacak.
Öte yandan emekliler için zam ayı yaklaşıyor. 3 aylık enflasyon zaten belli olmuştu. Burada rakam yüzde 22,81 oldu. Merkez Bankası, piyasa oyuncularıyla yani ekonomistlerle bir anket yapıyor. O anketten çıkan sonuç 6 aylık yüzde 34,62 oldu. Biz de bu rakam üzerinden hesaplamalar yaptık. Burada anketten çıkan sonuç rakama yakın oluyor.
Şu anda yüzde 22,81'lik rakam kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklilerine bir fark oluşması kesinleşmiş oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri enflasyon kadar artış alıyor. Ankete göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 34,62 temmuzda maaşlarında artış görecek.
Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 7 garanti alacaklar. Bizim yaptığımız 6 alık hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 27,12 olacak. 6 aylık maaş artışı da yüzde 34,12 olacak. Bunlar bizim Merkez Bankası'nın anketinden çıkan sonuca göre yaptığımız hesaplamalar. Ama genelde öngörüler yüzde 30'un üzerinde artışın olacağı gösteriyor."
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR
- 3 AYLIK ENFLASYON: %22.81
- MB ANKETİ İLE 6 AYLIK HESAP: %34,62
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ
- ÜÇ AYLIK ENFLASYON ARTIŞI: %22.81
- ALTI AYLIK ENFLASYON ARTIŞI: %34.62
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ! TEMMUZ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI: %7
3 AYLIK ENFLASYON FARKI: %15,31 (22,81-7,5)
3 AYLIK ARTIŞ ORANI: %22,31 (15,31+7)
6 AYLIK ENFLASYON FARKI: %27,12 (34,62- 7,5)
6 AYLIK MAAŞ ARTIŞI: %34,12 (27,12+7)
ARTIŞ NASIL YANSIYACAK?
EN DÜŞÜK MEMUR: 8 BİN 622 LİRA
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ: 5 BİN 753 LİRA
EN DÜŞÜK ESNAF BAĞKUR: 3 BİN 969 LİRA
EN DÜŞÜK SSK (2000 ÖNCESİ): 4 BİN 432 LİRA
İŞÇİYE TEDİYE GELİYOR! KİM NE KADAR ALACAK?
BRÜT MAAŞ BRÜT TEDİYE (52 GÜN) BRÜT TEDİYE (13 GÜN)
5.004 8.673,60 2.168,40
5.250 9.100,00 2.275,00
5.500 9.533,33 2.383,33
5.750 9.966,66 2.491,66
6.000 10.400,00 2.600,00
6.250 10.833,33 2.708,33
6.500 11.266,66 2.816,66
7.000 12.133,33 3.033,33
7.500 13.000,00 3.250,00
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