İstanbul’da ulaşıma zamda yeni gelişme! Öğrenciler muaf mı tutulacak? Genel Kurul’da kabul edildi

TEKLİF ALT KOMİSYONA GÖNDERİLECEK

Ama bu teklif şimdi alt komisyona gönderilecek. Tahminen alt komisyona çarşamba ve perşembe günü orada oylanacak. Orada Cumhur İttifakı üyeleri fazla olduğu için kabul edilecek gibi duruyor.