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İstanbul'da ulaşıma zamda yeni gelişme! Öğrenciler muaf mı tutulacak? Genel Kurul'da kabul edildi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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İstanbul’da ulaşıma zamda yeni gelişme! Öğrenciler muaf mı tutulacak? Genel Kurul’da kabul edildi

İBB'nin toplu ulaşım fiyatlarına yönelik yaptığı zamlardan öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik son gelişmeyi A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı. Öğrencilerin zamlarda muaf tutulmasına yönelik teklifin Genel Kurul'da kabul edildiğini söylerken, bundan sonraki sürecin nasıl olacağını aktardı. İşte detaylar...

A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer, İBB'nin toplu ulaşım fiyatlarına yönelik yaptığı zamlardan öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik son gelişmeyi canlı yayında aktardı.

ÖĞRENCİLER ZAMDAN MUAF MI TUTULACAK?

20 dakika önce oybirliği ile karara bağlandı. AK Parti ve MHP'nin teklifiyle öğrencilerin İstanbul'daki toplu ulaşıma yapılan zamdan muaf tutulmasına yönelik teklif Genel Kurul'da kabul edildi.

TEKLİF ALT KOMİSYONA GÖNDERİLECEK

Ama bu teklif şimdi alt komisyona gönderilecek. Tahminen alt komisyona çarşamba ve perşembe günü orada oylanacak. Orada Cumhur İttifakı üyeleri fazla olduğu için kabul edilecek gibi duruyor.

İMAMOĞLU NE DİYECEK?

Sonrasında yine karar Genel Kurul'a gelecek. Burada da kabul edilirse karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunulacak. Onun da onaylaması durumunda 6 Nisan'da UKOME tarafından alınan ulaşım ve servis zamlarından öğrenciler muaf tutulacak.

REDDEDECEĞİZ İMASINDA BULUNMUŞTU

Ancak Ekrem İmamoğlu katıldığı son toplantıda İETT'nin ayda 16 milyon lira zarar ettiğini söyleyerek bu teklifi reddeceklerine dair imada bulundu.

TAM ELEKTRONİK BİLET 5.48'DEN 7.67 LİRAYA YÜKSELDİ

Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.

Öğrenciler muaf mı tutulacak? ÖĞRENCİLER MUAF MI TUTULACAK?

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