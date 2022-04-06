20 temel ürüne fiyat sabitleme önerisi! Sistem nasıl işleyecek? Un şeker yağ bebek bezi...
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Doç.Dr. Deniz Tansi 20 temel gıda ürününde fiyat sabitleme önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sistemin nasıl işleyeceğini paylaşan Tansi, geçici olarak bu sistemin ele alınabileceğini ifade etti. Peki hangi 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir? İşte detaylar...
AK Parti tarafından yapılan fiyat sabitleme önerisi A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirildi. Doç.Dr. Deniz Tansi bu sistemi uygulanabilirliği açısından yorumladı.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Öneriye göre un, şeker, yağ, bebek bezi ve temizlik malzemeleri gibi 20 üründe fiyatlar sabitlenecek. Fiyat sabitlemesi sonrası 15 liraya satılan ürünler 10 liraya inecek. Diğer yandan oluşan 5 liralık fark da üreticiye ödenecek.
GEÇİCİ OLARAK ELE ALINABİLİR
Osmanlı Devleti'nde narh sistemi vardı. Bu sistemin üzerinde düşünülmesi lazım. Belki fiyat konrolü kamu yararı zemininde geçici olarak ele alınabilir. Ama Türkiye 1980'den itibaren piyasa koşullarında yönetilen bir sisteme sahip.
PİYASAYI ETKİLEMEYE ÇALIŞAN TEKELLER VAR
Bu süreçte piyasayı olumsuz etkilemeye çalışan bir takım tekeller var. Burada tekeller arasında bir manipülasyon da var. Dolayısıyla çok daha ucuza oluşan bir ürünün çok pahalıya satılması durumu yaşandı.
TANZİM SİSTEMİ KALICI HALE GELEBİLİRDİ
Tanzim olayı geçici bir tedbir olarak ele alındı ama bence bu sistem kalıcı bir hale gelebilir. Eğer tanzim satış mağazaları daha fazla olsa kooparatifleşme de sistem daha iyiye gidebilir.
20 ÜRÜNDE FİYAT SABİTLEME OLAYI UZUN SÜRELİ OLMAZ
Piyasa ekonomisi koşullarında 20 ürünün fiyatlarının uzun sürdürülmesi zor gözüküyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİYATLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27. Dönem Milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktıklarını ve çok yakında kalan tüm izlerini de sileceklerini vurguladı ve şunları söyledi:.
"Salgın dönemindeki ara hedefimize, yani istihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkartmaktır. Aslında asgari ücrette işçi ve memur maaşlarında yılbaşında yaptığımız artışlarla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Aynı şekilde enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık. Ancak Ukrayna-Rusya krizinin enerji ve gıda başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarını yeniden yükselişe geçirmesinin ardından yaşanan gelişmeler yeni olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defaatle dile getirdik. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler 'sabırla koruk helva olur' derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız.".
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