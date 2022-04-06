Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: 5 market gıda terörünü tetikliyor
Üreticiden markete fiyatlar neden artıyor? Fiyat artışlarının arka planında kimler var? Vatandaşın canını yakan son dönemin önemli sorununu A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı. Övür, “5 market gıda terörünü tetikliyor” dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gıda fiyatlarının artışı ve ardındaki gerçeği açıkladı.
"5 MARKET GIDA TERÖRÜNÜ TETİKLİYOR"
Övür, "Şunun altını çizelim Cumhurbaşkanının dediği bir boyutuyla kur operasyonuyla başlayan küresel saldırı. 2. si bunların buradaki uzantıları. Buna gıda tüccarları açık söylüyorum bu 5 market dahil. Ben iddia ediyorum o beş market tam anlamıyla gıda terörünü körükleyen guruplardır. Bunun tartışması yok. Soğan patateste olduğu gibi bizzat yapıyorlar." dedi.
ÜRETİCİDEN MARKETE "SATIŞ" OYUNU
5 marketin oyununa dikkat çeken Övür, "13.500 mağazası olan bir market düşünün üreticiden malı topluyor ve üreticilik yapıyor. Aracı firmayı kendisi kuruyor. Köylüden topladığı malı alıyor. Sonrada getirip onu da kendisine satıyor." ifadelerine yer verdi.
"BURADA BİZZAT OPERASYON VAR"
Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de tarım bitti' sözlerine eleştiri getirerek, "Türkiye, Avrupa'da tarımda birincidir. Kendi ihtiyacından fazlasını üretiyorsun, ihracat da yapıyorsun, ihracatta rekor kırıyorsun. Burada sadece algı operasyonu yok. Bizzat operasyon var. Algı üzerinden yürümüyor. Somut bir şey var. Elindeki malı depoda tutuyor satmıyor. Ve şekerde olduğu gibi 'kalmadı ve tükendi' gibi bir haber salıyorlar. Sonra millet hücum ediyor. Haberi de stokçunun kendisi yayıyor." yorumunda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "KUR" MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27. Dönem Milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktıklarını ve çok yakında kalan tüm izlerini de sileceklerini vurguladı ve şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yılın son aylarında ekonomimiz döviz kurundaki rasyonel hiçbir gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldı. Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk, bu sıkıntının da üstesinden geldik. Salgın döneminde artmaya başlayan küresel emtia fiyatlarının ülkemize yansımaları, döviz kurundaki artışın da etkisiyle bir hayli ağır oldu. Karadeniz'in kuzeyinde başlayan savaş ise küresel piyasalardaki dengesizliği iyice artırdı."
"VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Gıda fiyatlarında artışa da değinen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Salgın dönemindeki ara hedefimize, yani istihdamı koruma ve geliştirme gayemize ulaştığımıza göre şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkartmaktır. Aslında asgari ücrette işçi ve memur maaşlarında yılbaşında yaptığımız artışlarla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Aynı şekilde enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık. Ancak Ukrayna-Rusya krizinin enerji ve gıda başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarını yeniden yükselişe geçirmesinin ardından yaşanan gelişmeler yeni olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi defaatle dile getirdik. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler 'sabırla koruk helva olur' derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız."
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