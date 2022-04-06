Ukrayna’da mahsur kalan tahliye uçaklar ilk kez A Haber’de

Mahsur kalan uçaklar görüntülenirken bölgeden Mert Hacıalioğlu şunları aktardı:

"Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet uçak Borispol Havalimanı'nda halen apronda beklemeye devam ediyor. Burası Kiev'e oldukça yakın bir nokta. Bilindiği üzere savaş sırasında birçok havalimanı bombalanmıştı.