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Ukrayna’da mahsur kalan tahliye uçaklar ilk kez A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Ukrayna’da mahsur kalan tahliye uçaklar ilk kez A Haber’de

Rusya İstanbul’da yapılan müzakere görüşmelerinden sonra Kiev ve çevresinden çekildi. Bölgedeki saldırılar neredeyse tamamen durdu. A haber ekibi savaş öncesi bölgedeki Türkleri tahliye etmek için gönderilen ve şu anda Borispol'de bekletilen A400M uçaklarını görüntüledi.

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından Kiev'de silahlar sustu, sirenler kesildi. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken A Haber ekibinin haber nöbeti sürüyor.

Mahsur kalan uçaklar görüntülenirken bölgeden Mert Hacıalioğlu şunları aktardı:

"Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet uçak Borispol Havalimanı'nda halen apronda beklemeye devam ediyor. Burası Kiev'e oldukça yakın bir nokta. Bilindiği üzere savaş sırasında birçok havalimanı bombalanmıştı.

Savaşın başlamasından sonra Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M uçaklarını göndermişti. Uçaklar 41 gündür havalimanında bekliyor. Özellikle güvenlik nedeniyle dönüş yapamıyorlar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava savunma sahasının açılmasının ardından uçakların döneceğini ifade etti. Uçakların emniyetini sağlamak için yakın temaslar sürüyor. Uçak personeli de büyükelçilikte misafir ediliyor.

Uçaklar şu anda çalışır vaziyette, hergün bakımları yapılıyor ve güvenliği için tedbirler alınıyor. "

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