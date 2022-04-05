Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, A Haber’e konuştu: Ukrayna’nın İnşasında Türkiye’yi davet ederiz





Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Buça'da ortaya çıkan görüntülerin Rusya ile yapılacak görüşmelerde önemli bir yere sahip olacağını belirtti

"RUSYA'NIN PUTİNSİZLEŞTİRİLMESİ DE YAPILMALI"

Bodnar, şöyle konuştu;

"Müzakerelerde ele alınacak en önemli konulardan birisi Buça olacak. Ukrayna'da işlenen suçlar için bunu işleyenler gerekli cezayı almalıdır. Savaş bittikten sonra, savaş sonrası normalleşme sürecinde sadece suçluların ilgili cezaları alması, aynı zamanda tazminatların ödenmesinden sonra Rusya'nın Putinsizleştirilmesi de yapılmalı. Tüm bu acılar, yaşadığımız şeyler müzakerenin yerini alamaz. Bu müzakere ne kadar zor olsa da Türkiye'nin yardımlarıyla bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum."

"TÜRKİYE'DE DEVAM EDEBİLİR"

Vasyl Bodnar, liderler seviyesinde görüşme için şartların sağlanması gerektiğini söyledi.

Bodnar, "Yapılan müzakereler arasında Türkiye'deki müzakere en sonuç getirici toplantı olmuştu. Heyetler arasında sürdürülen çalışmalar Türkiye'de devam edebilir veya online devam edebilir. Diplomatik çabalar sürmeye devam ediyor. Fiilen, bazı isimlerle güçlendirilmiş müzakere heyetinin içeriği onaylandı. Devlet başkanları düzeyinde görüşmeyi organize etmek için özellikle heyetler Cumhurbaşkanlarımızın (Zelenskiy) imzalayacağı belge üzerinde mutabık kalmalı, oradaki başlıklar üzerinde mutabık kalmalı. " dedi.

Ukraynalı Elçi Bodnar, çatışmaların yoğun yaşandığı Mariupol kentinden tahliyelerin denizden yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bodnar şunları söyledi;

"Kuşatma altındaki Ukrayna vatandaşlarının mümkün olduğunca tahliye edilebilmesi için her gün çalışıyoruz. Şu an deniz yoluyla tahliye işlemleri üzerinden çalışıyoruz ama bunun ayrıntılarını daha sonra görüşeceğiz."

"UKRAYNA'NIN İNŞASINDA TÜRKİYE'Yİ DAVET EDERİZ"

Büyükelçi Bodnar, savaş şartlarında bile olsa Ukraynalı çiftçilerin tarlalarını ekmeye devam ettiklerini de dile getirdi.

Bodnar, "Rus altındaki bombalar altında bile dünyayı nasıl besleyebiliriz diye düşünüyorlar. Şu anda savaş olmasına rağmen çiftçilerimiz ekimlerine başladı. Geleceği de düşünmek lazım. Ukrayna'yı yeniden inşaa edeceğiz, orada herkese bir iş düşecek. Ukrayna'yı yeniden inşaa etmek için Türkiye'den birçok şirketi de davet edeceğiz." mesajını verdi.