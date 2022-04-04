Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya’nın basın çalışanına tokat attığı o anları anlattı! Reji ile arasında geçen diyalog...

BENİM YANITIM REJİDEKİ ARKADAŞIMIZA SÖYLENDİ

Ben de ona "Ben de sizi seviyorum" dedim. Ama bu cümle farklı yere çekildi. Ben kendime göre sistem çöktü ve canlı yayın berbat olabilir diye üzülmüştüm.

GÖRSEM KESİNLİKLE MÜDAHALE EDERDİM

Ben bu olayı görseydim "Ne oluyor napıyorsunuz?" derdim. Bir televizyoncu beni çok iyi anlayabilir. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim.