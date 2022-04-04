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Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına tokat attığı o anları anlattı! Reji ile arasında geçen diyalog...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya’nın basın çalışanına tokat attığı o anları anlattı! Reji ile arasında geçen diyalog...

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına attığı tokada sessiz kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Şahin olayı gerçekten görmediğini ifade ederken o anlarda reji ile arasında geçen diyalogun detaylarını paylaştı. İşte o açıklamalar...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına attığı tokada sessiz kaldığı eleştirilerine A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt verdi.

BEN YAYINA GEÇ KALMIŞTIM

Ben yayına geç kalmıştım. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. 40 dakikam vardı ve tek amacım bu programı nasıl verimli geçirebilirimdi.

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BAŞKANIM SİSTEM ÇÖKTÜ DEDİLER

Bana dediler ekrana bakacaksınız ama arkadan bir sesler geliyordu. Muharrem Sarıkaya "sistem çöktü" diyor. Ana monitörden bana dediler ki "Başkanım sistem çöktü buradan yöneteceğiz yayını."

REJİDEKİ KIZ BANA TEŞEKKÜR EDİP SİZİ SEVİYORUZ DEDİ

Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Canlı yayındayız ve doğru yönetmek zorundayım diyordum kendime. 40 dakika sürdü program. Rejideki kız bana dedi ki "Siz olmasaydınız bu programı yapamazdık. Teşekkür ederiz, sizi seviyoruz."

BENİM YANITIM REJİDEKİ ARKADAŞIMIZA SÖYLENDİ

Ben de ona "Ben de sizi seviyorum" dedim. Ama bu cümle farklı yere çekildi. Ben kendime göre sistem çöktü ve canlı yayın berbat olabilir diye üzülmüştüm.

GÖRSEM KESİNLİKLE MÜDAHALE EDERDİM

Ben bu olayı görseydim "Ne oluyor napıyorsunuz?" derdim. Bir televizyoncu beni çok iyi anlayabilir. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim.

EŞİM BİLE SONRADAN ANLAMIŞ

Bu olay sonrası o kadar üzüldüm ki. Eşim bile olayı sonradan anlamış. Bir saniyelik bir olaydan farklı şeyler çıkartılmak istendi.

Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya’nın basın çalışanına tokat attığı o anları anlattı! FATMA ŞAHİN MUHARREM SARIKAYA'NIN BASIN ÇALIŞANINA TOKAT ATTIĞI O ANLARI ANLATTI!

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