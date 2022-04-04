Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu
Meyve ve sebze satıcıları, özellikle son dönemlerde 'satış fiyatlarının artması' amacıyla mallarını israf etmeye başladı. İki gün önce Çorum'un Alaca ilçesinde karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan bulunurken, benzer bir olay da Ankara'da da yaşandı. Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne, bir iş yeri tarafından çuvallar içerisinde yüzlerce soğan bırakıldı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yol kenarında yüzlerce çuval soğan bulundu.
Kavaklı Mahallesi muhtarının ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ve jandarma ekipleri, dükkan sahibinin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tuttu.
İddialara göre dükkanın ruhsatsız olduğu belirtildi.
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