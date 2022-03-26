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Rusya operasyonlarını tamamladı mı? Savaş sona mı erdi? Topyekün işgalden vaz mı geçildi?

A Haber
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Giriş: 26.03.2022 12:46
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatta 1 ay geride kaldı. Rusya tarafından dün bir flaş açıklama yapıldı ve operasyonun ilk aşamasının tamamlandığı mesajı verildi ve yeni hedefin Donbass olduğu vurgulandı. Peki Rusya istediğini aldı mı? “İlk aşama tamamlandı” mesajı sonrası harita nasıl değişir? Savaşın kazananı Moskova mı, Kiev mi oldu? Rusya operasyonlarını tamamladı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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