Avrupa’da akaryakıt krizi | Rusya’ya yaptırımlar ters mi tepti? Avrupa’da 40 günlük motorin kaldı

Bu karar Avrupa'da motorin için ciddi bir sıkıntı yarattı. Stoklarda ciddi bir erime var. Avrupa'da şu anda 247 milyon motorin bulunuyor ve bu da 40 günlük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde. Bazı ülkelerde stoklar çok daha hızlı tükendi.