Avrupa’da akaryakıt krizi | Rusya’ya yaptırımlar ters mi tepti? Avrupa’da 40 günlük motorin kaldı
Rus gazına bağımlılığı azaltmak için çalışan Avrupa çeşitli girişimlerde bulunsa da henüz sonuca ulaşılamadı. Ancak tedarik zinciri savaşla birlikte zarar gördü. İthalatı azaltan Avrupa'nın 40 günlük motorin stoğu kaldı. Avrupa'nın içine düştüğü akaryakıt krizindeki son durumu Almanya'dan Sabah gazetesi muhabiri Fatih Yılmaz A Haber canlı yayınında anlattı. Fatih Yılmaz, Avrupa’nın tarihinin en büyük kriziyle boğuştuğuna dikkat çekti.
Fatih Yılmaz'ın canlı yayında aktardıkları:
"Avrupa tarihinin en büyük akaryakıt ve enerji kriziyle boğuşuyor. Sokakta ve siyasette gündemin ilk maddesi akaryakıt ve enerji krizi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasında sonra Avrupa ülkeleri ve büyük enerji şirketleri Rusya'dan ithalatı en aza indirdi.
Bu karar Avrupa'da motorin için ciddi bir sıkıntı yarattı. Stoklarda ciddi bir erime var. Avrupa'da şu anda 247 milyon motorin bulunuyor ve bu da 40 günlük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde. Bazı ülkelerde stoklar çok daha hızlı tükendi.
Bazı ülkelerde tüketim hızlı oldu ve yakın zamanda motorin sıkıntı yaşanacak. Almanya enerji konusunda Rusya'ya çok bağımlı. Petrol ihtiyacının yüzde 40'ı doğalgaz ihtiyacının yüzde 60'ı Rusya'dan geliyor. Almanya Rusya'ya bağımlığı en aza indirmenin arayışları içerisinde.
Almanya Ekonomi Bakanı, geçtiğimiz hafta enerji anlaşmaları için Katar ve BAE gitti ve masaya oturdu. Enerji krizi Almanya'da nükleer santralleri tekrar gündeme getirdi. Almanya bu enerjiden kademeli olarak çıkmaya başladı ve geçen yıl 3 santrali kapatmıştı.
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