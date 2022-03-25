25 Mart 2022, Cuma
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Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hakkında A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Göksu, İmamoğlu'nun siyasi kurgu peşinde olduğunun altını çizerken, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi kendi kariyer planlaması için kullandığını belirtti. Tevfik Göksu ayrıca "Ona Ankara'dan herhalde sinyaller olumlu gelmedi. Bir anda İstanbul'a döndü." ifadelerini kullandı.