CHP’liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP’li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEVAM EDECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibini olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.

Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" dedi.