İzmir’de teröristin yakalanma anı kamerada! A Haber o görüntülere ulaştı

İzmir'de, hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirlenen firari hükümlü, otoyol gişelerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.