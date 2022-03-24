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İzmir'de teröristin yakalanma anı kamerada! A Haber o görüntülere ulaştı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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İzmir’de teröristin yakalanma anı kamerada! A Haber o görüntülere ulaştı

Son dakika haberine göre… İzmir otoyol gişelerinde bir terörist yakalanmıştı. O teröristin yakalanma anına ilişkin görüntülere A Haber ulaştı. Teröristin deşifre olmamak için kimlik taşımadığı ortaya çıktı.

İzmir'de, hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirlenen firari hükümlü, otoyol gişelerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Teröristin otoyol gişelerinde yakalanma anlarına ilişkin görüntülere A Haber ulaştı. Teröristin deşifre olmamak için kimlik taşımadığı ortaya çıktı.

Kemalpaşa-Akalın bölgesinde uygulama yapan jandarma ekipleri uygulama yapıyordu. Bu sırada ekipler 1 kişiden şüphelendi. Bölgeye asayiş ekipleri de intikal etti. Ele geçirilen kişinin 1,5 saat boyunca GBT sorgulaması yapıldı.

Sorgulama ve yakalama anına ilişkin görüntüler A Haber farkıyla ekran yansıdı. Yapılan sorguda şüpheli şahsın Suriye ve Irak kamplarında eğitim gören terörist olduğu ortaya çıktı.

Teröristin yakalanma anı kamerada! TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI KAMERADA!
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