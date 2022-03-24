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Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşı 29. gününde sürerken bölgeden bombardıman haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasında bombalama sürerken Ukrayna'dan Rus askerleri ile ilgili 'tecavüz' iddiası geldi. Ukrayna başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbarlar üzerine kollarını sıvadı ve ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:01
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Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşının 29. gününde sürerken sıcak haberler gelmeye peş peşe devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında çatışmaya yol açabilir." İfadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar

PENTAGON'DAN UKRAYNA'YA 800 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Moskova yönetiminin BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı. Öte yandan Pentagon, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım sevkiyatına başlandığını duyurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar

"RUSLAR TECAVÜZÜ SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANIYOR"

Ukrayna'dan korkunç bir iddia geldi. Rus askerleri, Ukrayna'da tecavüzü 'savaş aracı' olarak kullanmakla suçlandı.

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Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar

İLK RESMİ TECAVÜZ SORUŞTURMASI

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.

Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi. Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

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Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ALMANYA'DA İKİ MİLYON İNSAN RUSLAR TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI"

1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından işgaline değinen Milletvekili Lesia Vasylenko ise şu ifadeleri kullandı; 'İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor.'