Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ALMANYA'DA İKİ MİLYON İNSAN RUSLAR TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI"

1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından işgaline değinen Milletvekili Lesia Vasylenko ise şu ifadeleri kullandı; 'İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor.'