24 Mart 2022, Perşembe
Rusya-Ukrayna savaşında skandal tecavüz suçlaması! Ukrayna: Savaş aracı olarak kullanılıyorlar
Rusya-Ukrayna savaşı 29. gününde sürerken bölgeden bombardıman haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasında bombalama sürerken Ukrayna'dan Rus askerleri ile ilgili 'tecavüz' iddiası geldi. Ukrayna başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbarlar üzerine kollarını sıvadı ve ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:01
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