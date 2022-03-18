Rusya 1990’lara geri dönecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den yeni çıkış: Barış sağlanmadıkça yaptırımlar sürecek

"UKRAYNA'DA BARIŞ OLMADIKÇA RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR OLACAK"



Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın attığı her bombanın bedelini ödeyeceğinin altını çizerek, "Rus ordusu şehirlerimizdeki sivil alanları vurmaya devam ediyor. Biz onların roketlerini ve silahlarını kısıtlı imkanlarımızla etkisiz hale getiriyoruz. Eğer bazı Batı ülkeleri bize silah konusunda yardım etmeye devam etmezse bu onların vicdanı bir hatası olacak ve onlar prestijlerini kaybedecekler. Avrupa Birliği ile ülkemizden gidenlere ve ülkemizde kalanlara yardım edilmesi konusunda görüştük ve Avrupa Birliği ile 300 milyon euro yardım konusunda anlaştık. Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde konuşuyoruz. Ruslar her roket ve her bomba için bedel ödeyeceklerini anlamalılar. Ukrayna'da barış olmadıkça Rusya'ya yönelik yaptırımlar olacak. Rusya için yaptırım teklifinde bulunan dünyanın farklı ülkelerindeki insanlara minnettarım. Rusya'ya ait gemilere hizmet vermeme kararı alan İsveç'deki liman çalışanlarını da teşekkür ederim. Bu doğru ve tüm ülkeler böyle yapmalı. Şimdi hareket edilmeli ki potansiyel saldırganlar savaşın bir kayıp olduğunu görmeli. Rus gemileri için tüm Avrupa limanları kapatılmalı" şeklinde konuştu.