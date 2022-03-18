Rusya 1990'lara geri dönecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni çıkış: Barış sağlanmadıkça yaptırımlar sürecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonrasında 25 yılda ulaştığı seviyeden 1990'lara geri döneceğinin altını çizdi. Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca barış sağlanmadığı sürece Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini vurguladı.
RUSYA 1990'LARA GERİ DÖNECEK
Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 23 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın güçlü halkı, bugün savaşın 23. günü. Ben eminim ki bu savaşta Ruslar ülkelerini tarihlerinin başladığı zamana geri döndürecekler. Rusya, Ukrayna'ya saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90'lara geri dönecek. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın bedeli bu olacak. Vicdansız ve saldırgan bir savaşın bedeli her zaman yüksek bedellerle ödenir. Ne olursa olsun insanlarımız geri gelmeyecek ve yaralarımız iyileştirilmeyecek. Biz her şeyi onaracağız ve Avrupa Birliği'nin üyesi olacağız. Ancak zaferden sonra hayat farklı olacak. Ölenleri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA'DA BARIŞ OLMADIKÇA RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR OLACAK"
Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın attığı her bombanın bedelini ödeyeceğinin altını çizerek, "Rus ordusu şehirlerimizdeki sivil alanları vurmaya devam ediyor. Biz onların roketlerini ve silahlarını kısıtlı imkanlarımızla etkisiz hale getiriyoruz. Eğer bazı Batı ülkeleri bize silah konusunda yardım etmeye devam etmezse bu onların vicdanı bir hatası olacak ve onlar prestijlerini kaybedecekler. Avrupa Birliği ile ülkemizden gidenlere ve ülkemizde kalanlara yardım edilmesi konusunda görüştük ve Avrupa Birliği ile 300 milyon euro yardım konusunda anlaştık. Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde konuşuyoruz. Ruslar her roket ve her bomba için bedel ödeyeceklerini anlamalılar. Ukrayna'da barış olmadıkça Rusya'ya yönelik yaptırımlar olacak. Rusya için yaptırım teklifinde bulunan dünyanın farklı ülkelerindeki insanlara minnettarım. Rusya'ya ait gemilere hizmet vermeme kararı alan İsveç'deki liman çalışanlarını da teşekkür ederim. Bu doğru ve tüm ülkeler böyle yapmalı. Şimdi hareket edilmeli ki potansiyel saldırganlar savaşın bir kayıp olduğunu görmeli. Rus gemileri için tüm Avrupa limanları kapatılmalı" şeklinde konuştu.
"KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Sumi ve Harkov bölgelerinde insani koridorlar açıldı. Mariupol'dan 35 bin insanı çıkarmak mümkün oldu. Sığınak olarak kullanılan drama tiyatrosunda göçük altında kalanları çıkarma çalışmaları devam ediyor. 130 kişi kurtarıldı ve çalışmalar devam ediyor. İzüm şehrini bombalamaya devam ediyorlar. Balakliya şehrinde insanı yardım koridorları oluşturma çabaları ise devam ediyor. 138 askeri personele madalya takdim edilecek. Yaşasın kahramanlarımız yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.
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