Rusya - Ukrayna krizinde Türkiye fark yarattı! Çok sayıda ülke tavrını değiştirdi! Gaffar Yakınca’dan A Haber’e özel açıklamalar

SAVAŞI KİM BİTİRECEK?

ABD'nin yaptığı açıklamada savaşı Putin'in bitireceği söyleniyor ama bu yanlış. Bu yanılma değil, bunu bilerek yaptılar. Rusya Kiev'e 3 günde girecekti. 45 milyonluk bir ülkeye giriyorsunuz. Bu mümkün olan bir şey değil. Bu biraz tavşana kaç tazıyı tut metoduydu.