Rusya - Ukrayna krizinde Türkiye fark yarattı! Çok sayıda ülke tavrını değiştirdi! Gaffar Yakınca'dan A Haber'e özel açıklamalar
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin geleceği ve Türkiye'nin çözüm konusundaki rolüne ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin bağımsız bir aktör olmadığını söyleyen Yakınca, sahada kazananın Rusya olduğunu vurguladı. Zelenskiy'nin tavrına ilişkin de konuşan Yakınca, Türkiye'nin olaya dahil olması ardından yaşananları da paylaştı.İşte detaylar...
Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin geleceğine ve Türkiye'nin çözüm konusundaki rolüne ilişkin Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulundu.
ZELENSKIY BAĞIMSIZ AKTÖR DEĞİL
Zelenskiy çok ciddi bağımsız bir aktör değil. Zelenskiy konuştuğu zaman sadece Zelenskiy konuşmuş olmuyor. Siviller direniyor, bunun heyecanıyla bir takım söylemlerde bulunabiliyor.
RUSYA YAVAŞ MI İLERLİYOR?
Ama sahanın da bir görüntüsü var. ABD'den gelen bilgiler Rusya'nın yavaş değil normal bir şekilde ilerlediği yönünde. Zelenskiy'nin açıklamalarını bırakıp ABD'nin yumuşak tavrını konuşalım.
RUSYA'NIN ÇOĞU ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ
Financial Times'a sızdırıldı Ukrayna'nın barış teklifi. Bu teklif Rusya'nın önerilerinin çoğunu kabul ediyordu. Rusya temsilcisi yaptığı açıklamada Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını istiyor. Bazen Ukraynalı Ruslar diyoruz ama bunlar Ukraynalılar.
SAHADA KAZANIMI OLAN RUSYA
Ukrayna'da seçimlerde katılım hiçbir zaman yüzde 60'ı aşmadı. Savaşın bitmesine karar verecek olan Ukrayna. Sahada kazanımı olan, sahada olan Rusya.
SAVAŞI KİM BİTİRECEK?
ABD'nin yaptığı açıklamada savaşı Putin'in bitireceği söyleniyor ama bu yanlış. Bu yanılma değil, bunu bilerek yaptılar. Rusya Kiev'e 3 günde girecekti. 45 milyonluk bir ülkeye giriyorsunuz. Bu mümkün olan bir şey değil. Bu biraz tavşana kaç tazıyı tut metoduydu.
TÜRKİYE DEVREYE GİRENE KADAR SÜRDÜ
Zelenskiy ilk başta barış istiyorum dedi. Sonra vazgeçti. Türkiye devreye girene kadar sürdü bu. Antalya bu iki ülke masaya oturdu.
TÜRKİYE SONRASI TAVIRLAR DEĞİŞTİ
Türkiye'de toplantı sonrası Polonya, Yunanistan gibi ülkelerin tavırlarında bir değişim olduğu net şekilde görülüyor.
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