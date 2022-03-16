Rusya ve Ukrayna barış konusunda anlaştı iddiası! Ukrayna NATO'dan vaz mı geçecek? Putin çekiliyor mu?
İngiliz gazetesi Financial Times'ta yer alan haberde Rusya ile Ukrayna'nın barış konusunda anlaştığı ve 15 maddelik bir plan hazırlandığı iddia edildi. Plana göre Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçerek askeri gücünü azaltacak. Rusya ise ülke topraklarından çekilecek. Yapılan haberde ayrıca Türkiye'nin müzakere sürecinde üstlendiği role de yer verilirken Türkiye'nin ABD ve İngiltere gibi ülkelerle Ukrayna'yı koruyacağına da değinildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
İngiliz basınından Financial Times'ın aktardığına göre Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, barış konusunda 15 maddelik bir anlaşma taslağının hazırlandığı iddia edildi.
UKRAYNA NATO'DAN VAZGEÇECEK
Plana göre ilk aşamada Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçecek ve ülkenin askeri gücünü sınırlandırılacak.
RUSYA ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİ
Böylece, Kiev'in silahlı kuvvetlerine getirilen sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya ülke topraklarından geri çekilmeyi kabul etti. Görüşmelere katılan üç kişi, söz konusu barış planında önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.
UKRAYNALI YETKİLİLER ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR
Moskova ve Kiev, anlaşma şartlarında ilerleme kaydettiklerini söyleseler de, Ukraynalı yetkililer şüpheci olmaya devam ediyor.
"RUSYA HER HALÜKARDA TOPRAKLARIMIZDAN AYRILACAK"
Zelenskiy'nin danışması Mykhailo Podolyak anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu birliklerinin her halükarda Ukrayna topraklarından ayrılması" maddesinin anlaşmada yer alacağını ifade etti.
RUSÇA KORUNACAK
Anlaşmada Ukrayna'da yaygın şekilde konuşulan Rusça'nın da haklarının korunmasına ilişkin bir maddenin de bulunduğu iddia edildi.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DE YER VERİLDİ
Financial Times'ta yer alan haberde Türkiye'nin de müzakarelerdeki rolüne yer verilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "İki ülke adına ayrıntılara girmeyeceğim ama aralarında yakınlaşmalar olduğunu biliyorum" sözüne de dikkat çekildi.
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