Rusya ve Ukrayna barış konusunda anlaştı iddiası! Ukrayna NATO’dan vaz mı geçecek? Putin çekiliyor mu?

RUSÇA KORUNACAK

Anlaşmada Ukrayna'da yaygın şekilde konuşulan Rusça'nın da haklarının korunmasına ilişkin bir maddenin de bulunduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DE YER VERİLDİ

Financial Times'ta yer alan haberde Türkiye'nin de müzakarelerdeki rolüne yer verilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "İki ülke adına ayrıntılara girmeyeceğim ama aralarında yakınlaşmalar olduğunu biliyorum" sözüne de dikkat çekildi.