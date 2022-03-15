15 Mart 2022, Salı
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Müzakereden ateşkes çıkar mı? Savaş nereye kadar sürecek?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20. gününde de sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Öte yandan NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç'te "soğuk müdahale 2022" adlı askeri tatbikatına başladı. Peki Rusya nereye kadar gidecek? İlerleyiş neden yavaşladı? Harita yeniden mi şekillenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.