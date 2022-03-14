Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'tan "1974 Kıbrıs Harakatı" örneği! "Rusya’nın işi çok zor..."

"UZUN SÜRELİ DİRENİŞ OLACAK"

Kiev civarını saran kuvvetler kara birlikleri, bir şekilde Odessa'yı sarıp da karar kuvvetleri ile birleşme harekatı icra edecek. Onlar da deniz kuvvetleri olarak görülüyor. Burada her ikisi de bana göre hedef. Fakat yani görülen kadarıyla bu direniş devam edecek. Uzun süreli direnişe geçme konumu var.

ABD VE BATI'NIN VERDİĞİ SİLAHLAR SAVAŞI UZATIR MI?

ABD'den 200 milyon dolarlık silahın tekrar doğrudan Ukrayna'ya kaydırılması konusu var. Bu silahlar nedir bilemiyoruz. Kiev'de hava savunması var. Rusların söylediklerine göre hava savunması kalmamıştı. Bu balistik füzeleri önleyen hava savunması normal olarak S-300 falan gibi ve bir başka ABD'nin ve Batı'nın verdiği bir savunma silahı ise bu füzeleri önleme konusundaki bir silah demek. Kiev'in savunmasında öyle hava savunması yok konumunda olmayacak manasında. Uçaklara karşı ve helikopterlere karşı da zaten stingerler kullanacaklar.