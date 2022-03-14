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Vladimir Putin öncesi Rusya nasıldı? Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 14.03.2022 22:57
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Rusya Devlet Başkanı Putin'in süreç içinde yaşadığı dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Övür Putin'in milliyetçileşme döneminin 2010 sonrasında gerçekleştiğini söylerken Putin'in iktidarı öncesi Rusya'nın perişan halde olduğunu vurguladı. Övür diğer yandan "Batı'nın bu müdahalesi olmasaydı, Ukrayna kendi mecrasında akıyor olmasaydı Ukrayna böyle bir şeye girişmezdi." ifadelerini kullandı.
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