Rusya - Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni kim? Dr. Kemal Olçar ve Doç. Dr. Yusuf Dinç’ten flaş sözler: İran, Venezuela, Çin...

"BU DENKLEMDEN EN KAZANÇLI ÇİN ÇIKABİLİR"

Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç ise Kemal Olçar'ın sözlerinin üzerine şu analizde bulundu;

"Karşılaşılacak kıtlıklar karşısında (İran ve Venezuela) aslında bu ekonomiler bir miktar çare olabilir mi? düşüncesine bir cevap üretilmeye çalışılıyor. Ama bu denklemden ilginç bir şekilde en kazançlı Çin çıkabilir. Aslında şöyle ön görüyorduk; 'Bu yaptırımlar Çin'i tehdit eder.' diye. Çin'in dünyada 3,5 trilyon dolarlık rezervi var. Fakat bir de baktık ki Financial Times'ta yazdı acaba Çin YUAN'ı rezerv para niteliği taşıyabilir mi? bir tartışma açıldı. Bu ilginç bir tartışma. Çünkü buna benzer son yaptırımlar 2010 yılında İran 'a karşı tanıtılmıştı. O tanıtıldığında biz YUAN'ın en düşük seviyelere düştüğünü görmüştük. Şimdi YUAN hala istikrarlı, çıkıyor demiyorum fakat düşmedi. Bu da bir tartışma başlattı dünyada enteresan yerlere doğru gidebilir. Çünkü liberal sistem kendine bir kazık atıyor. Öyle bir yaptırımlar tanıtılıyor ki, dünyada kendini güvende hissetmeyenler alternatifler üretmek isteyebilir."