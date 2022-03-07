Rusya büyük harekata başlıyor mu? Rus ordusu Kiev’in kapısında! Sokak savaşları için hazırlık yapılıyor...

RUSYA NÜKLEER SANTRALİ DE ELE GEÇİRDİ

Zaporijya da, Ukrayna'nın güneyinde yer alan tarihi ve turistik öneme sahip bir kent. Üstelik ülke enerjisinin büyük kısmını karşılayan nükleer santral, ona stratejik bir önem kazandırıyor ve rusya o santralde de kontrolü sağlamış durumda.

Başkent Kiev'in hemen yanı başındaki İrpin'de ise, yoğun bombardıman sürüyor. Eğer Rus güçleri İrpin'de kontrolü sağlarsa, bu artık Kiev'de sokak savaşlarının başlayacağı anlamına gelecek.