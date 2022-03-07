07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Rusya büyük harekata başlıyor mu? Rus ordusu Kiev'in kapısında! Sokak savaşları için hazırlık yapılıyor...

Rusya büyük harekata başlıyor mu? Rus ordusu Kiev'in kapısında! Sokak savaşları için hazırlık yapılıyor...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
ABONE OL
Rusya büyük harekata başlıyor mu? Rus ordusu Kiev’in kapısında! Sokak savaşları için hazırlık yapılıyor...

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, krizde 12.güne girildi. Rusya'nın bu süreç boyunca izlediği strateji çoğu uzman tarafından yorumlanırken Rus güçlerinin bölgedeki ilerleyişi de hızla sürüyor. Peki Rus ordusu Ukrayna'da nasıl ilerledi? Rusya büyük harekata başlıyor mu? İşte detaylar...

A Haber'de Salih Nayman Rusya - Ukrayna krizine ilişkin bölgedeki son durumu harita üzerinden ele aldı. Peki Kiev'deki son durum ne?

RUS BİRLİKLERİ KİEV YAKINLARINDA

"Dinyeper Nehri ile Kiev gibi çok sayıda şehir bölünüyor. Kiev'in noktasına Rus birlikleri çok yaklaştı. Bugün Emine Kavasoğlu da bildirdi Rus askerlerinin ilerleyişi de hızlandı."

RUS ASKERLERİ NASIL İLERLİYOR?

Rus güçlerinin Ukrayna'daki ilerleyişi sürüyor. Dünya gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki sahada şu ana kadar ne değişti?

RUSLAR 3 KOLDAN SALDIRDI

Rusya bölgede saldırılarını 3 ana yönden başlattı. Kuzey, güney ve doğudan başlatılan saldırılar sonucu Rus birlikleri 24 Şubat tarihinden bu yana ülkenin iç kısımlarına doğru ilerliyor.

SEVKIVKA KRİTİK BÖLGEYDİ

Bu ilerleyişte hem hava hem de topçu saldırıları düzenleniyor. Başkent Kiev'e giden Rus birlikleri ise, Ukrayna, Rusya ve Belarus arasındaki Senkivka'dan sınırı geçerek ülkeye girdi.

ÇERNİGİV KONTROLÜ UKRAYNA'DA

Bölgede şiddetli bombardımanlar yaşansa da, Çernigiv'de kontrol hala ukrayna'da.

İKİNCİ SALDIRI ÇERNOBİL ÜZERİNDEN GELDİ

İkinci ve daha hızlı bir ilerleme ise, Dinyeper Nehri'nin batısında Çernobil üzerinden geldi. Rus güçleri, Kiev'in kuzeyi ve batısındaki geniş bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

HARKOV'A PARAŞÜTLERLE İNDİLER

Harkov ise ağır hava bombardımanlarla karşı karşıya kaldı. Rus paraşütçüler de bölgeye indi.

MARIUPOL BİR KÖPRÜ OLUŞTURACAK

Ukrayna'nın ana ticaret limanı Mariupol'de, saldırıların yoğunlaştığı yerler arasında yer alıyor. Zira Rusya'nın bu kentte kontrolü sağlaması halinde, Kırım ve Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ile Lugansk arasında bir köprü oluşacağı belirtiliyor.

RUS KONTROLÜNE GİREN İLK BÜYÜK ŞEHİR HERSON

Rusya'nın şimdiye kadar ülkenin güneyindeki kritik noktalarda kontrolü sağladığına işaret ediliyor. Çünkü güneyde Rus askerler Kırım'dan Herson'a doğru hızlı bir şekilde ilerlemiş ve kontrolü ele geçirmişti. Herson, rusya'nın kontrolünü ele geçirdiği ilk büyük şehir oldu.

RUSYA NÜKLEER SANTRALİ DE ELE GEÇİRDİ

Zaporijya da, Ukrayna'nın güneyinde yer alan tarihi ve turistik öneme sahip bir kent. Üstelik ülke enerjisinin büyük kısmını karşılayan nükleer santral, ona stratejik bir önem kazandırıyor ve rusya o santralde de kontrolü sağlamış durumda.

Başkent Kiev'in hemen yanı başındaki İrpin'de ise, yoğun bombardıman sürüyor. Eğer Rus güçleri İrpin'de kontrolü sağlarsa, bu artık Kiev'de sokak savaşlarının başlayacağı anlamına gelecek.

Doğal gaz fiyatlarında yükseliş devam edebilir
Rusya büyük harekata başlıyor mu? RUSYA BÜYÜK HAREKATA BAŞLIYOR MU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA