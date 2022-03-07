Doğal gaz fiyatlarında yükseliş devam edebilir! Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz mesajı! Rekor sonrası yeni tarife...

Kömür fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasının nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olduğuna işaret eden Avrupa Kömür ve Linyit Birliğinin (EURACOAL) Genel Sekreteri Brian Ricketts "Ukrayna'da tam bir felaket yaşanıyor. Burada bir savaş var. Bu savaş, insanların geleceğe yönelik beklentilerini, görüşlerini ve eylemlerini olumsuz etkiliyor." dedi.

Ricketts, kömür fiyatlarının sadece yüksek olarak nitelendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kömür hiç bu seviyelerde olmamıştı. Bu seviye tarihi zirvelerin kat ve kat üzerinde." ifadelerini kullandı.

Kömür fiyatlarının savaşa tepki olarak yükseldiğini belirten Ricketts, "Burada piyasa dinamiklerinden bahsetmek tamamen anlamsız. Kömür fiyatları azalacak, 400 dolar seviyelerinde kalamaz." diye konuştu.