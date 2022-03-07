Doğal gaz fiyatlarında yükseliş devam edebilir! Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz mesajı! Rekor sonrası yeni tarife...
Rus doğal gaz şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada doğal gaz fiyatlarının Avrupa ülkelerinde daha da artabileleceği konusunda uyarıda bulunuldu. Avrupa'da gaz fiyatlarının bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla rekor kırarken, ülkeler doğal gaz tedarikinin yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor. Peki doğal gaz fiyatları neden yükseliyor? Kömür fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...
Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'da gaz fiyatlarının bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırdığını belirterek, fiyatlardaki yükselişin devam edebileceği konusunda uyardı.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği belirtildi.
"FİYATLAR DAHA DA YÜKSEK OLABİLİR"
Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Bugün, Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü. Fiyatlar daha yüksek de olabilir. Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor. Şirketimiz, uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
AVRUPA'NIN YÜZDE 45'İNİ KARŞILIYOR
Rusya, Avrupa'nın doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.
FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının piyasalardaki endişe ve panikten kaynaklandığını söyledi.
Cuma gününü 192,5 avrodan kapatan kontrat fiyatlarının artışına dikkati çeken Yafimava, "Bu fiyatlar, piyasanın Rus doğal gaz arzının tamamının kesilmesinden korktuğu anlamına geliyor. Ancak bu korkular bu arzın duracağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Yafimava, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını kesmeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Eğer Avrupa, Rus gazı alımına bir yaptırım uygularsa, gaz ödemelerinin yapılması için kullanılan Swift sistemine bir engel çıkarırsa Rus gazının Avrupa'ya gelmesi imkansızlaşır. Bu durum Rusya'nın Avrupa'ya gazı kesmesi değil, Avrupa'nın kendine gelen gazı kesmesi anlamına gelir." diye konuştu.
AB ÜLKELERİNİN RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI 2011 YILINDAN BERİ HIZLA ARTIYOR
Toplam gazının 2011'de yüzde 30'unu Rusya'dan tedarik eden AB ülkeleri, alternatif projeler geliştiremediği için bu bağımlılıktan kurtulamadı.
AB, 2012 yılında gazının yüzde 32'sini, 2013'te yüzde 39'unu, 2014'te yüzde 37,5'ini, 2015'te yüzde 37'sini, 2016'da yüzde 39,9'unu, 2017'de yüzde 39,3'ünü, 2018'de yüzde 40,2'sini, 2019'da yüzde 45,5'ini, 2020'de yüzde 43,9'unu ve 2021'de de yüzde 40'ını Rusya'dan satın aldı.
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.
KÖMÜR FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu belirsizliklerden dolayı kömür piyasalarında fiyatlar son 10 günde iki kattan fazla artarak tarihi zirvelere ulaşırken fiyatların düşmesi bekleniyor.
Geçen yıl bu dönemlerde 106 dolar seviyesinde seyreden kömürün ton fiyatı bugün 500 doları aşarak rekor kırdı.
Kömür fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasının nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olduğuna işaret eden Avrupa Kömür ve Linyit Birliğinin (EURACOAL) Genel Sekreteri Brian Ricketts "Ukrayna'da tam bir felaket yaşanıyor. Burada bir savaş var. Bu savaş, insanların geleceğe yönelik beklentilerini, görüşlerini ve eylemlerini olumsuz etkiliyor." dedi.
Ricketts, kömür fiyatlarının sadece yüksek olarak nitelendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kömür hiç bu seviyelerde olmamıştı. Bu seviye tarihi zirvelerin kat ve kat üzerinde." ifadelerini kullandı.
Kömür fiyatlarının savaşa tepki olarak yükseldiğini belirten Ricketts, "Burada piyasa dinamiklerinden bahsetmek tamamen anlamsız. Kömür fiyatları azalacak, 400 dolar seviyelerinde kalamaz." diye konuştu.
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