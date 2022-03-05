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Ukrayna'nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler, yanan arabalar! Onlarca sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor... Başkent Kiev başta olmak üzere Harkiv ve Çernihiv'e yönelik saldırılar sürüyor. Rus ordusunun, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan kente düzenlediği hava saldırısında onlarca sivil hayatını kaybetti. İşte saldırılar sonrası geriye kalanlar...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 10:55
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Ukrayna’nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler, yanan arabalar! Onlarca sivil hayatını kaybetti

Ukrayna`nın başkenti Kiev`in kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv kentine Rus ordusunca hava saldırıları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ukrayna’nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler, yanan arabalar! Onlarca sivil hayatını kaybetti

Kiev'in Chaika bölgesinde Rusya`nın bombardımanından sonra çok sayıda bina enkaza döndü.

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Ukrayna’nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler, yanan arabalar! Onlarca sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv`de sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı arttı.

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Ukrayna’nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler, yanan arabalar! Onlarca sivil hayatını kaybetti

Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 47 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

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Ukrayna’nın Çernihiv kentinden geriye kalan: Yıkılan evler, yanan arabalar! Onlarca sivil hayatını kaybetti

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.