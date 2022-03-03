Rusya-Ukrayna savaşını Putin mi Biden mı kazanacak? Siyaset Bilimci Doktor Kemal Olçar A Haber’de açıkladı

"RUSYA'NIN BÖYLE BİR HAREKATTAN UZAKLAŞMASI..."

(Rusya) En önemli sıkıntısı enerji tedarikçisi bir ülke ve onların pazarlamasını yapıyor. Bu enerji kaynaklarının satımından elde ettiği parayı SWIFT yönetimiyle tedarik ediyordu, alıyordu. Şimdi başka yöntemler de var. Şimdi mesela bunu kullanmıyor. Başka bir yöntem kullanıyor. Dolayısıyla İranlılarda SWIFT yaptırımlarıyla karşı karşıya. Bir miktar maliyet artabilir Rusya için ödemelerde ama çok ciddi anlamda Ukrayna üzerinde Rusya'nın Putin'in politika defterini eline geçirmesini engelleyecek bir durum değil. Oligarklar kim? Rusya'da da var oligarklar Ukrayna'da da var. Trump'ın bir sözü vardı geçen sene… Ukrayna ile ilgili yorum yaparken 'Dünyadaki en çok yolsuzluğun olduğu ülkedir' demişti. Bu oligarklar eski Sovyet dönemindeki siyasi elitlerdir. Özelleştirmelerden dolayı müthiş zengin oldular. Ve bunlar üzerinde şimdi baskı kurarak, bunların mal varlıklarına el koyarak Rusya'nın böyle bir harekattan uzaklaşması bana gerçekçi gelmiyor.