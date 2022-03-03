Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı?

Abdullah Ağar'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Nükleer tehdit ile ilgili tüm dünyada bir tedirginlik ve belirsizlik kendisini gösterdi. Nükleer silahlar tarafların eline geçtiğinden beri dünyada nükleer dehşet var. Bütün dünya bu dehşet dengesinin üzerinde oturuyor. Elinde bu güç olan ülkeler nükleer savaş çıkmasın diye bu tarz savaşları yapıyorlar.