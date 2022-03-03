Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı?
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken müzakereler için Sergey Lavrov krize çözüm üretileceğinden şüphesinin olmadığını ifade etti. Bu sırada nükleer silahlarla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Lavrov Batı’nın zihnin de bunun olduğunu söyledi. Peki Batı ittifakı genişlerse ne olur? Barı-Rusya restleşmesi yeni bir dünya savaşın habercisi mi? Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya nükleer silah kullanacak mı? Gelişmeleri Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"Nükleer tehdit ile ilgili tüm dünyada bir tedirginlik ve belirsizlik kendisini gösterdi. Nükleer silahlar tarafların eline geçtiğinden beri dünyada nükleer dehşet var. Bütün dünya bu dehşet dengesinin üzerinde oturuyor. Elinde bu güç olan ülkeler nükleer savaş çıkmasın diye bu tarz savaşları yapıyorlar.
ABD'nin terörü gerekçe göstererek Irak ve Afganistan'ı işgal etmesi Bundan sonra başlayan vekaletler savaşı ve bundan sonra değişik coğrafyalarda görülen istikrarsızlıklar ve son olarak Ukrayna savaşı ortaya çıktı. İşte bunların hepsi nükleer savaş çıkmasın diye oluyor.
Putin ağzına ilk nükleer kelimesini kullandı ve Belarus ile beraber bir tatbikat yaptı burada Putin ortaya bir kararlılık ortaya koyuyor. Putin 'beni yok olmasına noktasına getirirsen benimle beraber sen de gidersin' mesajı veriyor. Burada bir şantaj var.
NATO ortaya çıkan jeopolitik gerçeklik üzerinden aktif hale geçti. NATO'nun ABD'li Avrupa komutanı yetki istedi ve istediğin aldı. 2014 yılından beri yapılan 5 kademeli bir gizli plan var. Bu planlar genişleyerek güncellenerek devreye girdi. Duyumlara göre 45 bine yakın asker hareketlenecek ve NATO, Doğu Avrupa'daki müttefiklerini korumaya alacak.
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