Herson’da neler yaşanıyor? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı

Bizim devletimiz var olsun. Bizimle ilgileniyorlar ve arıyorlar. Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Şu anda Herson ile ilgili bir tahliye programı olmadığı için biz de beklemedeyiz. Yeşil bir koridorun açıklamasını bekliyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN