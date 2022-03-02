02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Herson’da neler yaşanıyor? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı

Herson’da neler yaşanıyor? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
ABONE OL
Herson’da neler yaşanıyor? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı

Dün geceden bu yana Rusların vurduğu Herson, harekatın en önemli güzergahında yer alıyor. Stratejik bir bölge o yüzden şehir Rus güçleri tarafından zaman zaman bombardımana tutuluyor. Bölgede yaşananları Türk vatandaşı Fatih Korkmaz aktardı.

Fatih Korkmaz'ın canlı yayında anlattıkları:

"Gece 2 itibariyle Rus askerleri burada Meclis binası önüne geldiler. Bizim sığınağımız var patlama olduğunda oraya giriyoruz. Küçük çocuklar var, onlarla ve komşularla birlikte buraya giriyoruz.

Burada hamile bir arkadaşımız var ve o da ne yapacağını bilmiyor. Rus askerleri mahallelerde dolaştığı için. Herson'da dün 6 tana sivil hayatını kaybetti. Düne kadar şehir merkezi Ukraynalıların elindeydi.

Büyük binalarında altında sığınaklarda insanlar var. Meclis binasında buradan 150 metre kadar ileride bulunuyor. Bugüne kadar Ruslar şehrin içine girmemişlerdi.

Herson bölgesi Kırım'a sınır bir nokta. Odessa'ya geçmeleri için önce burayı almaları gerekiyordu. Bugüne kadar alamamışlardı, bugün ele geçirdiler. Artık Rusların kontrolü altına girdi.

Şu anda burada sokağa çıkma yasağı var. Silah sesleri hala geliyor. Herson'da Rus nüfusu fazla yok. Onun için burada çok direndiler. Düne kadar burayı vermediler.

Bizim devletimiz var olsun. Bizimle ilgileniyorlar ve arıyorlar. Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Şu anda Herson ile ilgili bir tahliye programı olmadığı için biz de beklemedeyiz. Yeşil bir koridorun açıklamasını bekliyoruz."

Herson’da neler yaşanıyor? HERSON'DA NELER YAŞANIYOR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
64 km’lik Rus konvoyu Kiev’e neden varamadı? 64 KM'LİK RUS KONVOYU KİEV'E NEDEN VARAMADI?
Rusya başarılı olacak mı? RUSYA BAŞARILI OLACAK MI?
Harkov’da polis merkezi vuruldu! Savaş bölgesinden yeni görüntü HARKOV'DA POLİS MERKEZİ VURULDU! SAVAŞ BÖLGESİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ
Hıyarın foyası ortaya çıktı HIYARIN FOYASI ORTAYA ÇIKTI
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA