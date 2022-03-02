Herson’da neler yaşanıyor? Türk vatandaşı A Haber’de anlattı
Dün geceden bu yana Rusların vurduğu Herson, harekatın en önemli güzergahında yer alıyor. Stratejik bir bölge o yüzden şehir Rus güçleri tarafından zaman zaman bombardımana tutuluyor. Bölgede yaşananları Türk vatandaşı Fatih Korkmaz aktardı.
Fatih Korkmaz'ın canlı yayında anlattıkları:
"Gece 2 itibariyle Rus askerleri burada Meclis binası önüne geldiler. Bizim sığınağımız var patlama olduğunda oraya giriyoruz. Küçük çocuklar var, onlarla ve komşularla birlikte buraya giriyoruz.
Burada hamile bir arkadaşımız var ve o da ne yapacağını bilmiyor. Rus askerleri mahallelerde dolaştığı için. Herson'da dün 6 tana sivil hayatını kaybetti. Düne kadar şehir merkezi Ukraynalıların elindeydi.
Büyük binalarında altında sığınaklarda insanlar var. Meclis binasında buradan 150 metre kadar ileride bulunuyor. Bugüne kadar Ruslar şehrin içine girmemişlerdi.
Herson bölgesi Kırım'a sınır bir nokta. Odessa'ya geçmeleri için önce burayı almaları gerekiyordu. Bugüne kadar alamamışlardı, bugün ele geçirdiler. Artık Rusların kontrolü altına girdi.
Şu anda burada sokağa çıkma yasağı var. Silah sesleri hala geliyor. Herson'da Rus nüfusu fazla yok. Onun için burada çok direndiler. Düne kadar burayı vermediler.
Bizim devletimiz var olsun. Bizimle ilgileniyorlar ve arıyorlar. Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Şu anda Herson ile ilgili bir tahliye programı olmadığı için biz de beklemedeyiz. Yeşil bir koridorun açıklamasını bekliyoruz."
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