Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken gözler bu detayda: Türkiye, Boğazları Rus gemilerine kapatabilir mi? 

Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı onu çalışıyor. Ukrayna bunu ülkenin tamamını işgal yönünde bir askeri harekat olarak tanımlıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek, Montrö bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sözleşme yapılırken, Rusya kendisince madde koydurmuş. 19'uncu, 20'nci, 21'inci madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir."

SAVAŞ TEHLİKESİ TEHDİDİ

Savaş tehlikesi tehdidi durumunda, Karadeniz'e kıyısı olan veya olmayan ülkelere ait gemilerin geçişi Türkiye'nin takdirine bağlı.

BARIŞ ZAMANI

KARADENİZ'E KIYISI OLAN ÜLKELER

1 - Yardımcı gemiler, hafif su üstü gemileri ve küçük savaş gemileri:

Boğazlardaki toplam yabancı savaş gemisi sayısı 9'u veya toplam tonajı 15.000 tonu aşamaz.

8 gün öncesinden gerekli ön bildirimde bulunulur

Gündüz ve durmaksızın geçebilir

2 – 15.000 tonu aşan hattıharp gemileri (donanmanın en önemli/büyük gemileri)

Tek başına ve en çok 2 torpido eşliğinde geçer

8 gün öncesinden gerekli bildirimde bulunulur

Her iki kategorideki gemilerin Karadeniz'deki toplam tonajları ve toplam kalma süreleri sınırsızdır.