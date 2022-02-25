Rusya Polonya sınırını vurabilir! İnsanlar ağaçlık alanlara saklanıyor! Orhan Sali bölgedeki son durumu A Haber'de anlattı
Polonya - Ukrayna sınırına giderek bölgedeki son durumu paylaşan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali son derece önemli açıklamalarda bulunuyor. 50 kilometrelik bir araç kuyruğunun oluştuğunu söyleyen Sali, insanların araçlarını terk ederek ağaçların içine girdiğini ve Rus uçaklarının bölgeyi vurabileceğini ifade etti.
"RUS UÇAKLARI BU BÖLGEYİ VURABİLİR"
Konvoyda bekleyen insanlar araçlarından çıkıp çukurlara güvenli yerlere gitmeye çalışıyor şu anda. İnsanlar arabalarını terk etti ve ağaçların içine girmeye çalışıyor. Rus savaş uçakları bu bölgeyi vurabilir.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ALTERNATİF GÜZERGAHLARI DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla transit geçiş belgelerinin Dağıtım Ofislerince verileceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla transit geçiş belgelerinin Dağıtım Ofislerince verileceğini açıkladı. Paylaşımda, "Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle taşımacıların alternatif güzergahlardan ülkemize dönebilmeleri amacıyla; Ukrayna ve Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit Romanya transit geçiş belgeleri Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan Dağıtım Ofislerince verilebilecektedir. Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine Dağıtım Ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektedir. Ukrayna Belarus üzerinden Rusya'ya varmış olan taşıtlarımızın ise Rusya Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir" ifadelerine yer verildi.
RUS UÇAKLARINA HAVA SAHASINI KAPATTILAR
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya hava sahasının Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin uçaklarına kapatılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi. Morawiecki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'na konuya ilişkin bir kararname hazırlaması talimatı verdiğini aktardı. Hükümet Sözcüsü Piotr Müller de Bakanlar Kurulu'nun çalışmalarına başladığını, söz konusu yasağın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.
ZELENSKIY'DEN POLONYA ÇAĞRISI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü belirterek, "Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var" dedi.
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