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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev’deyim

Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkeyi terk ettiğine dair iddialara cevap verdi. Kabinesiyle birlikte video mesaj yayınlayan Zelenskiy, Kiev'de olduğunu ve Ukrayna'yı savunacaklarını söyledi.

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