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Rusya-Ukrayna savaşı başladı! En tehlikeli nokta neresi? Türkiye ne yapacak?

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 09:15
Güncelleme:24.02.2022 09:17
Tüm dünyanın diken üstünde takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Rusya, Ukrayna’nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Peki savaşın en tehlikeli noktası neresi? Türkiye ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Ankara temsilcisi Murat Akgün ve Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
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