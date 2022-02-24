24 Şubat 2022, Perşembe
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Rusya-Ukrayna savaşı başladı! En tehlikeli nokta neresi? Türkiye ne yapacak?
Tüm dünyanın diken üstünde takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Rusya, Ukrayna’nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Peki savaşın en tehlikeli noktası neresi? Türkiye ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Ankara temsilcisi Murat Akgün ve Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.