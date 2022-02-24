24 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya-Ukrayna harekatında Türkiye ne yapmalı? Rusya nereye kadar gidecek?
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken Ukrayna lideri Zelenski halkı askeri göreve çağırırken bağımsızlık mücadelesinin ateşini yaktı. Peki Ukrayna’da neler oluyor? Türkiye’nin hamlesi ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol değerlendirdi.