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Rusya-Ukrayna harekatında Türkiye ne yapmalı? Rusya nereye kadar gidecek?

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 13:03
Güncelleme:24.02.2022 13:04
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken Ukrayna lideri Zelenski halkı askeri göreve çağırırken bağımsızlık mücadelesinin ateşini yaktı. Peki Ukrayna’da neler oluyor? Türkiye’nin hamlesi ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol değerlendirdi.
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