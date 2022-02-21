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Videolar Ekonomi Videoları İsteyen herkes EYT ile emekli olabilecek mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

İsteyen herkes EYT ile emekli olabilecek mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 21.02.2022 18:26
Son dakika EYT haberi... A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'ye ilişkin atılacak 6 adımı ve kimlerin EYT kapsamına alınabileceğini değerlendirdi. Peki EYT'de hangi adımlar atılacak? Kimler EYT'li sayılacak?
İsteyen herkes EYT ile emekli olabilecek mi? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi
İsteyen herkes EYT ile emekli olabilecek mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi
Kimler EYT’li sayılacak? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi
Kimler EYT'li sayılacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi
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