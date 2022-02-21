21 Şubat 2022, Pazartesi
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İsteyen herkes EYT ile emekli olabilecek mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi
Son dakika EYT haberi... A Haber ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'ye ilişkin atılacak 6 adımı ve kimlerin EYT kapsamına alınabileceğini değerlendirdi. Peki EYT'de hangi adımlar atılacak? Kimler EYT'li sayılacak?