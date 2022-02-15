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Gerçek bilgiye troll perdelemesi! Yalan haberlerle itibarsızlaştırma operasyonu nasıl yapılıyor? Kenan Kıran A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Gerçek bilgiye troll perdelemesi! Yalan haberlerle itibarsızlaştırma operasyonu nasıl yapılıyor? Kenan Kıran A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, sosyal medyada üretilen bir yalan haberin nasıl dolaşıma sokulduğunu ve itibarsızlaştırma operasyonlarının nasıl yapıldığını paylaştı. İşte Kenan Kıran'ın açıklamalarının detayları...

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran yalan haberlerin sosyal medya üzerinden nasıl bir dolaşıma sokulduğunu adım adım A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında anlattı.

SINAVSIZ TIPTAN LÜKS HASTANEYE KADAR HEPSİ YALAN

Üniversite sınavından bir gün önce Katarlı öğrenciler sınavsız olarak tıp bölümüne girecek diye bir yalan uyduruluyor. Türkiye Afganistan'ın mülteci merkezi olacak deniyor. Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalanıyor Ankara'da özel ve lüks hastanede kalıyor deniyor. Ama bunların hepsi yalan. Bunlar yayılıyor.

YALAN 8 DAKİKA İÇİNDE YAYILIYOR

Koronavirüs döneminin ardından yeni nesil medya öne çıktı ve güç odakları burada yalanı yayıyor. Gazetecisi, akademisyeni burada yalanı yazıyor. Bir yalan 8 dakika içinde yayılıyor. Sanki bir düğmeye basılıyor.

10 DAKİKA GEÇMEDEN MUHALİF GAZETELER HABER OLARAK GİRİYOR

Aradan 10 dakika geçtikten sonra Cumhuriyet, Birgün gibi gazeteler bunu haber olarak yayınlıyor. Sonrasında sokak röportajları devreye giriyor.

SIRA TV KANALLARINDA

Siyasiler ve genel başkanlar buradan sonra devreye giriyor ve sonrasında Fox TV, Halk TV gibi kanallar devreye giriyor.

TROLLER DÜĞMEYE BASIYOR

Daha sonra troller düğmeye basıyor ve yorumcular da devreye giriyor. Ve yalanlar bu şekilde Türkiye hatta dünya gündeminde yayılıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının bir söz merasiminde kilolarca altın hediye ettiğini iddia edilerek aile hedef alınıyor. Ve çok sayıda haber sitesi bu yalan haberi paylaşıyor. Bu yalanı Barış Yarkadaş yayıyor.

Düğünün sahibi CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı çıkıyor ve gazeteciler de bu yalana alet oluyor.

Gerçek bilgiye troll perdelemesi nasıl yapılıyor? GERÇEK BİLGİYE TROLL PERDELEMESİ NASIL YAPILIYOR?

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