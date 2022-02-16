16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarladan sofraya fiyat farkı! Meyve sebzenin fiyatı nasıl katlanıyor?

Tarladan sofraya fiyat farkı! Meyve sebzenin fiyatı nasıl katlanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2022 09:46
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamasının ardından fırsatçılar harekete geçti. Yumurta, yağ ve çay gibi ürünlerin fiyatını önce artırıp sonra yüzde 7 indirdiler. Vatandaşlar fırsatçıların raf oyununa isyan etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bize fişler yağıyor. Yüzde 7 cebe indirilmiş. Devletin vatandaşına verdiği bu KDV hediyesi birilerine gitmesin." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektrik faturaları düşecek mi?
Elektrik faturaları düşecek mi?
3600 ek gösterge buluşması
3600 ek gösterge buluşması
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru...
Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...
5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
"5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı"
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Daha Fazla Video Göster