16 Şubat 2022, Çarşamba
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Tarladan sofraya fiyat farkı! Meyve sebzenin fiyatı nasıl katlanıyor?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamasının ardından fırsatçılar harekete geçti. Yumurta, yağ ve çay gibi ürünlerin fiyatını önce artırıp sonra yüzde 7 indirdiler. Vatandaşlar fırsatçıların raf oyununa isyan etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bize fişler yağıyor. Yüzde 7 cebe indirilmiş. Devletin vatandaşına verdiği bu KDV hediyesi birilerine gitmesin." dedi.