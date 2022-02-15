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Savaş çanları çalıyor! Altın dolar ve petrol fiyatları tavan yapabilir! Rusya'nın Ukrayna işgali piyasaları nasıl etkiler?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Savaş çanları çalıyor! Altın dolar ve petrol fiyatları tavan yapabilir! Rusya’nın Ukrayna işgali piyasaları nasıl etkiler?

ABD ve Batı medyası Rusya'nın Ukrayna işgaline saatler kaldığını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den gerginliği azaltan bir açıklama geldi. Ancak dünya genelinde savaş ihtimali nedeniyle piyasalarda büyük bir tedirginlik etkili oldu. Ons altın sekiz ayın zirvesini görürken Rusya'nın olası Ukrayna işgalinin altın, dolar ve petrol fiyatlarına etkisi merak konusu oldu. Peki Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Savaş çıkarsa altın, dolar, petrol ne olur?

Dünya diken üstünden Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. ABD ve Batı işgalin yarın başlayacağını ve kritik saatlere girildiği ifade ederken bilgi kirliliği yapıldığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 15 Şubat Batı'nın propagandasının çöktüğü gün" dedi.

NATO ise "Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik" açıklaması yaptı. Öte yandan savaşı ihtimali piyasalarda tedirginliği artırdı. Ons altın sekiz ayın zirvesinde. Peki Ukrayna çevresindeki uzun menzilli füzeler nereden geliyor? Savaş mı, diplomasi mi? İşgal başlarsa altın, dolar, petrol ne olur?

Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Ahlat Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.

ABD GÜNEYDEN ÇEVRELEMEK İSTİYOR

Emekli Tuğgeneral ve Akademisyen Dr. Özgür Tor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Rusya bir güç gösterisinde bulundu. Rusya, Ukrayna NATO'ya katılırsa ben burayı işgal ederim dedi. Ancak Rusya dikkat ederseniz Rusça konuşanları koruyor. Burada önemli olan şey Ukrayna'nın NATO'ya alınıp alınmamasıdır.

Rusya'nın güneye çıkışı olan alan Ukrayna'nın bu bölgede olması. Kiev'den Moskova'ya 840 kilometre var. ABD ise Rusya'yı güneyden çerçevelemek istiyor.

SAVAŞIN TEK NEDENİ VAR

Rusya belki Kiev'i işgal etmez ama doğuyu kapatabilirler. Bu durumda da Ukrayna tamamen Rusya tarafından çerçevelenir. Bütün savaş senaryolarında Ukrayna NATO'ya girerse gerçekleşir, ama girmezse bence savaş olmaz.

UKRAYNA'NIN PARÇALANMASI 15-20 YILA YAYILABİLİR

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Üger:

Bir yıldır Ukrayna etrafında artan bir Rus askeri var. Burada yapılması gereken meselenin ortaya konulması. Rusya batının kendisine karşı genişlediğini ve çevrelendiğini söylüyor.

Putin'in ne yapacağını bilen yok. Eğer işgal olursa Rusya bunun faturasını ödeyecek. Ama uzlaşma sağlansa bile Ukrayna'nın bölünmesi parçalanması 15-20 yıla yayılmış olacak.

İŞGAL GERÇEKLEŞİRSE ALTIN DOĞAL GAZ VE PETROL FİYATLARI NE OLUR?

Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar :

Rusya ihracat gelirlerinin yarısı enerjiden kaynaklanıyor. Bu nedenle petrol ve doğal gazı kesemezler. Batı tarafı da bu gaza bağımlı. İki taraf arasında gaz kesme durumu olacağını düşünmüyorum.

Rusya'nın büyük bir dolar rezervi var. 2014'te Rusya Kırım'ı işgal edince para biriminde büyük bir düşüş olmuştu. Batı Rusya'yı dışlar ve yaptırım uygularsa Rus ekonomisi ciddi zarar görebilir.

Bu gerilim en çok altın ve petrolü etkiler. Petrol, doğal gaz ve altında yukarı yönlü hareketler olacaktır. Bu kriz biterse de bir düşüş bekliyorum.

Rusya Ukrayna’yı işgale başlayacak mı? RUSYA UKRAYNA'YI İŞGALE BAŞLAYACAK MI?

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