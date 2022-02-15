Savaş çanları çalıyor! Altın dolar ve petrol fiyatları tavan yapabilir! Rusya’nın Ukrayna işgali piyasaları nasıl etkiler?

ABD GÜNEYDEN ÇEVRELEMEK İSTİYOR

Emekli Tuğgeneral ve Akademisyen Dr. Özgür Tor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Rusya bir güç gösterisinde bulundu. Rusya, Ukrayna NATO'ya katılırsa ben burayı işgal ederim dedi. Ancak Rusya dikkat ederseniz Rusça konuşanları koruyor. Burada önemli olan şey Ukrayna'nın NATO'ya alınıp alınmamasıdır.

Rusya'nın güneye çıkışı olan alan Ukrayna'nın bu bölgede olması. Kiev'den Moskova'ya 840 kilometre var. ABD ise Rusya'yı güneyden çerçevelemek istiyor.