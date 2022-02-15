Savaş çanları çalıyor! Altın dolar ve petrol fiyatları tavan yapabilir! Rusya'nın Ukrayna işgali piyasaları nasıl etkiler?
ABD ve Batı medyası Rusya'nın Ukrayna işgaline saatler kaldığını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den gerginliği azaltan bir açıklama geldi. Ancak dünya genelinde savaş ihtimali nedeniyle piyasalarda büyük bir tedirginlik etkili oldu. Ons altın sekiz ayın zirvesini görürken Rusya'nın olası Ukrayna işgalinin altın, dolar ve petrol fiyatlarına etkisi merak konusu oldu. Peki Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Savaş çıkarsa altın, dolar, petrol ne olur?
NATO ise "Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik" açıklaması yaptı. Öte yandan savaşı ihtimali piyasalarda tedirginliği artırdı. Ons altın sekiz ayın zirvesinde. Peki Ukrayna çevresindeki uzun menzilli füzeler nereden geliyor? Savaş mı, diplomasi mi? İşgal başlarsa altın, dolar, petrol ne olur?
Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Ahlat Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.
ABD GÜNEYDEN ÇEVRELEMEK İSTİYOR
Emekli Tuğgeneral ve Akademisyen Dr. Özgür Tor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Rusya bir güç gösterisinde bulundu. Rusya, Ukrayna NATO'ya katılırsa ben burayı işgal ederim dedi. Ancak Rusya dikkat ederseniz Rusça konuşanları koruyor. Burada önemli olan şey Ukrayna'nın NATO'ya alınıp alınmamasıdır.
Rusya'nın güneye çıkışı olan alan Ukrayna'nın bu bölgede olması. Kiev'den Moskova'ya 840 kilometre var. ABD ise Rusya'yı güneyden çerçevelemek istiyor.
SAVAŞIN TEK NEDENİ VAR
Rusya belki Kiev'i işgal etmez ama doğuyu kapatabilirler. Bu durumda da Ukrayna tamamen Rusya tarafından çerçevelenir. Bütün savaş senaryolarında Ukrayna NATO'ya girerse gerçekleşir, ama girmezse bence savaş olmaz.
UKRAYNA'NIN PARÇALANMASI 15-20 YILA YAYILABİLİR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Üger:
Bir yıldır Ukrayna etrafında artan bir Rus askeri var. Burada yapılması gereken meselenin ortaya konulması. Rusya batının kendisine karşı genişlediğini ve çevrelendiğini söylüyor.
Putin'in ne yapacağını bilen yok. Eğer işgal olursa Rusya bunun faturasını ödeyecek. Ama uzlaşma sağlansa bile Ukrayna'nın bölünmesi parçalanması 15-20 yıla yayılmış olacak.
İŞGAL GERÇEKLEŞİRSE ALTIN DOĞAL GAZ VE PETROL FİYATLARI NE OLUR?
Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar :
Rusya ihracat gelirlerinin yarısı enerjiden kaynaklanıyor. Bu nedenle petrol ve doğal gazı kesemezler. Batı tarafı da bu gaza bağımlı. İki taraf arasında gaz kesme durumu olacağını düşünmüyorum.
Rusya'nın büyük bir dolar rezervi var. 2014'te Rusya Kırım'ı işgal edince para biriminde büyük bir düşüş olmuştu. Batı Rusya'yı dışlar ve yaptırım uygularsa Rus ekonomisi ciddi zarar görebilir.
Bu gerilim en çok altın ve petrolü etkiler. Petrol, doğal gaz ve altında yukarı yönlü hareketler olacaktır. Bu kriz biterse de bir düşüş bekliyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baba dizisi Büşra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...
- AK Parti Milletvekili Fetani Battal kimdir, kaç yaşında? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumu nasıl?
- Baba dizisi oyunları kimler, konusu ne? Baba dizisi ne anlatıyor, nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu...
- Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 pancar paraları ne zaman yatırılacak?
- ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2022 KPSS ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS başvuru ne zaman başlayacak?
- TOKİ 40 ilde 129 konut için ilan yayımladı! 2022 TOKİ uygun fiyatlı evler hangi illerde? Başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
- Sporting Lizbon Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- YKS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2022 YKS TYT AYT başvuru son gün ne zaman?
- Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Hayatını kaybeden Onur Kumbaracıbaşı neden öldü?
- PSG - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı saat kaçta?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasına kimler katılabilir?